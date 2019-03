Le Beachclub s'associe au Montebello Rock

La nouvelle de cette association a été lancée sur la page Facebook des deux hommes d'affaires, dimanche après-midi.

Olivier Primeau devient donc officiellement partenaire du Montebello Rock 2019, une version plus petite, plus intime et plus « le fun » du défunt Rockfest de Montebello. L'entreprise avait déclaré faillite à la fin du mois de décembre.

« Quand j'ai vu cet été qu'il allait y avoir séparation de l'organisation, j'ai écrit un petit texte à Alex [Martel] », a expliqué Olivier Primeau, en entrevue avec Radio-Canada. « Ce bel événement est né de notre rencontre. Ce n'est pas parce que l'on ne fait pas le même style de musique qu'on ne peut pas [travailler ensemble]. »

C'est l'aspect événementiel qui a tout d'abord attiré M. Primeau dans l'aventure. « Je suis un fan fini de tout ce qui est festival et tout ça. Et ce festival-là est légendaire », a-t-il ajouté faisant référence au Rockfest.

Quand j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessous! Olivier Primeau, partenaire Montebello Rock

Il s'agit aussi pour l'entrepreneur québécois d'une belle occasion d'affaires qui lui permettra d'élargir son « éventail de style musical » et, qui sait, « faire du rock au Beachclub ».

De son côté, depuis sa faillite, Alex Martel était à la recherche d'un partenaire de confiance.

« Je savais que je voulais refaire un événement avec l'aide de mon équipe de longue date et ma famille, mais je cherchais aussi un partenaire pour bien compléter mon équipe », a-t-il expliqué. « Ce partenaire devait être jeune, dynamique, actuel, indépendant et il devait partager la même vision que moi. Olivier et son équipe sont exactement ce que je recherchais. »

On est deux jeunes qui ont des visions et de grands rêves. On est passionné de l'événementiel. Alex Martel, fondateur du Montebello Rock

L'équipe d'Olivier Primeau sera en partie responsable de la gestion, des opérations et des commandites. Elle s'occupera aussi de tout le marketing lié aux médias sociaux.

« Je pense que leur talent complète bien ceux de mon équipe. Ils ont souvent de bonnes idées que je n'aurais pas nécessairement eues et vice versa. Cela apportera une belle dynamique », a déclaré M. Martel.

Les deux hommes soutiennent que le Montebello Rock marquera « un retour aux sources » qui fera plaisir aux anciens partisans du Rockfest et qui attirera une nouvelle clientèle. Les ventes de billets sont déjà très bonnes, ont-ils tous les deux laisser entendre.

Le Montebello Rock se tiendra les 14 et 15 juin dans la municipalité de Montebello.