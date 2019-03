Kathleen Wynne prendra la parole au sujet de l'annulation du projet pilote sur le revenu de base

Les participants au projet pilote sur le revenu de base maintenant annulé partageront leurs histoires et entendront l'ancienne première ministre Kathleen Wynne lundi lors d'un événement public à Hamilton.

C’est vraiment la première fois, certainement depuis l’élection, que nous avons l’occasion d’entendre ce qu’elle pense de l’impact du projet pilote , a déclaré Tom Cooper, directeur de l'organisme Hamilton Roundtable for Poverty Reduction.

Le projet pilote de revenu de base de l’Ontario a officiellement pris fin cette semaine, après que le gouvernement Ford l'ait annulée en juillet dernier.

La ministre progressiste-conservatrice des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, avait alors affirmé que le projet coûtait trop cher et n’était pas viable à long terme.

L’ancien gouvernement libéral a annoncé le projet pilote, d’une durée de 3 ans, en avril 2017 pour fournir des fonds mensuels garantis aux personnes à faible revenu.

Environ 4 000 personnes ont participé au projet dans des collectivités comme Hamilton, Thunder Bay, Lindsay, Brantford et le comté de Brant.

Lors de l’événement de lundi, les gens discuteront de la vision et de l’impact du projet, explique M. Cooper, et se tourneront vers l’avenir.

Même si les choses ne se sont pas déroulées comme les gens s’y attendaient... nous pensons vraiment que le projet pilote lui-même et les personnes qui y ont participé ont fait une énorme différence , a confié M. Cooper. Nous avons vu émerger des histoires vraiment inspirantes et importantes.

Une des familles qui a participé au programme et qui a partagé son histoire avec le photographe Jessie Golem pour une série de portraits. Photo : Jessie Golem

M. Cooper a dit qu’il était important d’entendre Wynne parler de sa vision du projet pilote et de sa vision de l’évolution des choses.

C’était un projet de recherche très important. Il a fallu du courage politique pour le mener à bien. Tom Cooper, directeur de l'organisme Hamilton Roundtable for Poverty Reduction

Environ 1 000 habitants de Hamilton ont reçu un revenu garanti dans le cadre de l’étude.

Dans le cadre de ce programme, les bénéficiaires recevaient jusqu’à 16 989 $ par année pour une personne seule ou 24 027 $ pour un couple, moins 50 % de tout revenu gagné. Les personnes handicapées recevaient 6 000 $ de plus.