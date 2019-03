Un centre d'hébergement lance un appel à la générosité des Winnipegois

Le refuge d'urgence Just a Warm Sleep craint de ne plus pouvoir offrir ses services aux sans-abri de Winnipeg l'année prochaine. Les locaux de l'église unie Augustine, où se trouve le centre dans le quartier Osborne, doivent être rénovés et l'église peine à payer les frais du bâtiment.

En effet, si le printemps est déjà bien installé, les nuits sont encore froides dans les rues de la capitale et avec ces travaux à venir, les plus démunis se retrouvent avec un endroit en moins où se réchauffer.

Le centre d’hébergement Just A Warm Sleep, qui offre une vingtaine de lits aux itinérants chaque hiver, ouvre pour la dernière nuit de l’année dimanche, sans certitude de poursuivre ses activités en 2020.

« Aujourd’hui, c’est l’église unie Augustine qui est responsable de la facture pour tout le bâtiment, puis c’est trop cher pour la petite église », déplore la directrice générale de 1JustCity, Tessa Blaikie Whitecloud, qui gère le refuge.

Le refuge a besoin de dons pour accueillir 25 itinérants les nuits de l'hiver prochain, dit Tessa Blaikie Whitecloud, la directrice générale de 1JustCity, Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Selon Mme Whitecloud, des rénovations doivent avoir lieu dans les locaux.

L’organisme partenaire de 1JustCity, Oak Table, qui sert des repas quatre fois par semaine dans l’église, devrait descendre au sous-sol du bâtiment, dans un espace plus grand. Quant à la salle du rez-de-chaussée où il se trouve actuellement, elle deviendrait une garderie pour 88 enfants de l’organisme S.P.L.A.S.H.

En attendant ces travaux, « si les personnes ne nous soutiennent pas financièrement ou avec le bénévolat [...], on ne va pas avoir une maison pour faire Just a Warm Sleep l’année prochaine », craint la directrice générale.

Ces rénovations permettront, notamment, à Oak Table de bénéficier d’une buanderie, de douches et de toilettes entièrement accessibles, précise Tessa Blaikie Whitecloud.

Un refuge au maximum de sa capacité

Le refuge a fonctionné à plein régime cet hiver, selon Tessa Whitecloud qui indique que les 25 places étaient presque systématiquement occupées entre le 1er janvier et le 31 mars.

En tout, environ 1500 personnes y ont été accueillies et le centre a dû en référer de nombreuses vers d’autres sites, dit-elle.

« On est le seul endroit où les personnes peuvent venir avec leur chien ou avec leurs chariots », explique Tessa Whitecloud. De plus, les bénéficiaires ne doivent pas être sobres pour être acceptés.

Elle souligne que cet hiver a été particulièrement rude et que le refuge a accueilli davantage de personnes âgées et de femmes que les années précédentes.

« Cette année, on avait des fonds pour être capables d’avoir une section un peu séparée, puis en soirée une sécurité, mais aussi un staff, donc ça rendait les lieux plus sécuritaires pour des femmes et on voit qu’elles viennent beaucoup plus », mentionne Tessa Whitecloud.

« On a besoin d’être ici, conclut-elle, pour ne pas perdre des gens dehors dans le froid ».