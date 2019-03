La prochaine génération de hockeyeurs manitobains fait valoir ses talents

Plus d'une centaine de jeunes joueurs de hockey ont eu l'occasion de faire valoir leurs talents ce week-end à Winnipeg, dans l'espoir d'être repêchés par une équipe de la Ligue de hockey junior de l'Ouest.

Les garçons de 14 et 15 ans font partie de la présélection de l'équipe de hockey du Manitoba, pour la coupe de l’Ouest canadien qui se déroule chaque automne. D’ici la mi-mai, le nombre sera réduit à 40 joueurs, et plus tard, à 25.

Ces joueurs étaient également sous la loupe des recruteurs de la Ligue de hockey junior de l'Ouest, car son repêchage se déroule en mai.

« Nous avons fait des tests d’aptitude pour la ligue junior toute la journée vendredi, y compris une séance d’évaluation pour nos gardiens de but. Ensuite, hier et aujourd’hui, ils ont joué des parties », explique le directeur du développement de Hockey Manitoba, Bernie Reichart, qui occupe ce poste depuis plus de 20 ans.

Une étoile montante

Connor Geekie, un centre, est l'une des étoiles montantes du hockey manitobain dans sa catégorie. Il dit qu’il ne laisse pas la présence de recruteurs le déconcentrer.

« Ma famille est du genre à ne pas se soucier de ces types. Ils me prendront lorsqu’ils le voudront. Je n’essaie pas de jouer pour eux, mais plutôt je joue pour moi-même, pour atteindre mon but », lance-t-il, en confiant que comme nombre de joueurs de son âge, il souhaite un jour rejoindre la Ligue nationale de hockey.

C'est la deuxième fois que Connor Geekie est sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la province dans ce camp de sélection. Il avait déjà été sélectionné l’an dernier, bien qu’il ait un an de moins que les autres joueurs. Il affirme que cette fois-ci, il cherche à servir de modèle.

« Suivre ce processus de nouveau, c’est cool. Il y a des jeunes qui m’admirent comme moi j’admirais d’autres jeunes l’an dernier, c’est super », dit-il.

Première expérience

Cependant, pour d'autres hockeyeurs comme Matthew Kieper, le camp de ce week-end était une première expérience.

« Je pense que c'était une bonne expérience pour moi d’être reconnu comme une bonne personne et un bon joueur de hockey, c'est juste une bonne expérience au total », lance le jeune gardien de but.

« J'aime jouer comme Marc-André Fleury des Vegas Golden Knights, parce qu'il bouge vraiment bien. J'essaie de mon mieux de faire mon jeu d'après lui ».