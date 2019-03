Une collision entre un train de Via Rail et une voiture à Chatham-Kent fait un blessé grave

Un train de Via Rail parti de Windsor en direction de Toronto est entré en collision avec un véhicule à Chatham-Kent dimanche après-midi, confirment l'entreprise et le Bureau de la sécurité des transports (BST).

Selon les premiers intervenants, une personne a été transportée par des ambulanciers aurait subi des blessures graves.

Un porte-parole du BSTBureau de la sécurité des transports confirme que la collision a eu lieu à 14 h 37 sur le passage à niveau du chemin Keil, qui fonctionnait normalement, à Chatham-Kent.

Le train 76 compte cinq wagons de passagers, mais on ne sait pas combien il y a de voyageurs à bord. Le BSTBureau de la sécurité des transports affirme qu'il n'y a pas de blessés parmi les passagers.

La police de Chatham-Kent mène l'enquête alors que le BST recueille de l'information sur la collision, sans déployer une équipe.

L'accident est survenu à l'approche de la station de Chatham. La police enquête. Photo : CBC/Katerina Georgieva

Selon un porte-parole de Via Rail, le train 76 est encore entre les mains des autorités policières et d'autres trains entre Windsor, London et Toronto connaissent des retards.