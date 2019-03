Explosion de sa vapoteuse : un Jonquiérois veut sensibiliser les utilisateurs

Sylvain Gagné, un citoyen de Jonquière, a eu une très mauvaise surprise samedi alors qu'il transportait sa vapoteuse dans un sac dans sa voiture. La batterie de l'appareil a explosé et a pris feu. L'incident n'a fait aucun blessé, mais M. Gagné souhaite maintenant sensibiliser la population face à ce genre de danger.

Il y a eu une déflagration et l'habitacle de la voiture s’est rempli de fumée. Le sac a pris feu, ça s’est passé tellement rapidement, à peine une minute , raconte-t-il.

Il se considère chanceux. Selon lui, l’explosion aurait pu survenir à n’importe quel moment, pendant la nuit ou pendant qu’il vapote, par exemple.

Il croit que l’idéal serait de vendre des boitiers pour les batteries en même temps que l’appareil.

Immédiatement après avoir entendu la déflagration, Sylvain Gagné a jeté le sac par la fenêtre de sa voiture. Photo : Courtoisie : Sylvain Gagné

Pour les vendeurs de vapoteuses, il est clair que laisser des batteries sans protection est dangereux. Des avertissements sont donnés lors de l'achat, mais on admet que le travail de prévention pourrait aller plus loin.

On fait beaucoup de sensibilisation sur la vapoteuse en tant que telle, mais les batteries, c’est certain qu’il faudrait pousser encore plus, parce que des accidents comme ça, ce n’est pas supposé arriver , précise Émilie Simard de la boutique Le Vapoteur.

Mon but, ce n’est pas de dire d’arrêter de vapoter. Je veux juste conscientiser les gens sur ce genre d'événement. Sylvain Gagné

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, des gens sont morts ou ont été blessés après l'explosion de leur vapoteuse.