Deux voies du pont du Portage fermées à la circulation dès lundi

« Les travaux de construction se dérouleront presque 24 heures sur 24, surtout hors des heures de pointe, le soir et la nuit, de 19 h à 6 h, du lundi au samedi, jusqu'à la fin de juin 2019 », est-il précisé dans un communiqué de presse.

Dans la journée, entre 6 h et 19 h, deux voies en direction nord — une pour les automobilistes et une autre pour le transport en commun — seront ouvertes en tout temps. Seuls les autobus du transport en commun, les taxis et les véhicules comprenant au moins deux passagers seront autorisés à utiliser la voie réservée pendant ces heures de la journée.

Entre 19 h et 6 h, tous les usagers de la route devront se partager une voie en direction nord.

Depuis samedi, des murets de béton temporaires et une clôture ancrée au sol retranchent une voie du pont du Portage en direction nord, vers le Québec.

Au cours de la fin de semaine, des ouvriers ont installé des murets de béton en bordure de la piste cyclable. Photo : Radio-Canada

Selon le directeur du groupe design et construction à la CCN, Pierre Vaillancourt, ces travaux permettront d'augmenter la sécurité des cyclistes qui empruntent le pont du Portage .

Ça va être une barrière physique de béton avec, aussi, un garde-fou d'acier qui vont servir à faire une ségrégation entre la piste cyclable et la voie ''multioccupants''. Pierre Vaillancourt, directeur du groupe design et construction à la CCN

Jusqu'à la fin du mois de juin, les cyclistes devront suivre certaines indications pour traverser le pont et les piétons devront utiliser uniquement la travée ouest. Il n'y aura aucun impact du côté sud du pont interprovincial, en direction d'Ottawa.

Il s'agit de la seconde étape des travaux sur ce pont qui visent à ajouter un parapet pour protéger les cyclistes. Cet automne, la CCN avait procédé au repavage des six voies.

M. Vaillancourt a indiqué que ces travaux sont le résultat de consultations réalisées auprès des « partenaires » et du public. [C'était] l'option privilégiée qui a été recommandée et c'est celle qu'on va [...] mettre en oeuvre , a-t-il conclu.

Avec les informations de Martin Robert et d'Olivier Proulx