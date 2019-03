De jeunes judokas par centaines à Amqui

Près de 800 athlètes et entraîneurs, en plus des centaines d'accompagnateurs de partout au Québec, se sont déplacés dans la Vallée de la Matapédia pour participer au championnat provincial de judo qui s'est terminé dimanche à Amqui. Les retombées sont multiples pour la région.

Tous ces visiteurs, il faut les loger et les nourrir, ce qui signifie des retombées économiques importantes pour la région, de l'avis du directeur des loisirs de la Ville d'Amqui, Jonathan Lévesque.

Les gens se déplacent, viennent manger, consommer à la ville d'Amqui et dans la Matapédia. Ça a même débordé jusque dans la Mitis et la Matanie donc on est très heureux de ça. Jonathan Lévesque, directeur des loisirs pour la Ville d'Amqui

Parmi ces gens qui viennent de loin, il y a le jeune compétiteur de Gaspé, Benoît Pelletier, qui n'en est pas à son premier championnat de judo.

Pouvoir se battre plus près de chez lui est un avantage, indique-t-il. Quand tu arrives à Amqui, c'est sûr que c'est le fun. Ça fait sept heures de route de moins pour nous autres et c'est quand même agréable.

Championnat provincial de judo à Amqui Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Une deuxième année consécutive

C'est la seconde fois que le championnat est organisé à Amqui.

L'an dernier, les organisateurs ont gagné deux prix d'excellence : celui de Judo Québec et celui de l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent.

Il n'en fallait pas plus pour inciter le président du comité organisateur, Patrick Gonthier, à répéter l'expérience. On avait eu à peu près juste des commentaires positifs puis on avait encore le goût de le faire aussi, de se lâcher dans l'aventure.

Le bénévole responsable de l'hébergement, Stéphane Bédard, entraîne quant à lui de jeunes judokas dans la région. Il n'a pas hésité à faire partie encore une fois des 75 bénévoles qui doivent être présents chaque jour durant la fin de semaine du championnat.

Il tient à faire connaître cet art martial qui est bien plus qu'un sport de combat. Filmez toutes les fins de combat, les gens se serrent la main et s'il y en a un qui est resté au sol, l'autre va l'aider pour se relever. C'est ça le judo. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens , affirme celui qui est aussi directeur du Centre de formation et d'extension en foresterie de l'Est-du-Québec.

C'est un sport de combat, mais c'est un sport de camaraderie et les valeurs du judo, c'est le respect. Stéphane Bédard, bénévole et entraîneur de judo

Le comité organisateur dispose d'un budget de 22 000 $ pour réaliser le championnat provincial de judo à Amqui. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

L'objectif de ce championnat provincial est d'accumuler des points qui permettront à certains compétiteurs d'atteindre la finale canadienne.

Cette finale aura lieu à Edmonton dans un peu plus d'un mois.