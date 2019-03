Une initiative pour mieux accueillir les jeunes Autochtones

Un nouveau projet nommé « Wake The Giant » (Réveillez le Géant) demande aux entreprises et magasins de Thunder Bay d’installer des panneaux indiquant qu’ils sont un espace sûr pour les Autochtones.

Plus de 100 entreprises et organisations se sont déjà inscrites à l’initiative en apposant des autocollants, pour montrer que les jeunes Autochtones y sont les bienvenus et qu’ils peuvent s’y sentir en sécurité.

En tant que résidents de Thunder Bay, nous avons tous entendu les médias nous réprimander constamment avec, vous savez, le racisme , a déclaré Greg Chomut, enseignant à l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty et l’un des organisateurs de ce projet.

Il s’agit de réunir tous les gens, les collectivités et les entreprises de Thunder Bay qui font déjà de grandes choses. Ils se soucient de la ville, de la population autochtone. Greg Chomut, enseignant à l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty

Le milieu des affaires répond à l'appel

L’idée de Wake The Giant a germé après une visite d'entreprises locales avec des élèves au début de l’année scolaire, a expliqué Sean Spenrath, qui enseigne également à l'école secondaire Dennis Franklin Cromarty

L’école Dennis Franklin Cromarty accueille des jeunes provenant de plusieurs Premières Nations isolés du Grand Nord de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Stéphany Laperrière

Lui et les élèves ont été frappés par l’accueil chaleureux des gens et voulaient donner aux entreprises la possibilité d'en faire plus.

Leur objectif initial était d’avoir 150 entreprises à bord d’ici septembre, mais quelques jours seulement après le lancement, ils sont déjà sur le point d’atteindre cet objectif.

Les autocollants montrent que les entreprises s’engagent à s’assurer que leur personnel est respectueux et invitant, a expliqué M. Chomut.

Par exemple, n’importe quel magasin de détail qui appose cet autocollant dit qu’il ne suivra pas un Autochtone et ne le soupçonnera pas de vol à l’étalage, simplement en raison de son identité , a dit M. Chomut, ajoutant que les autocollants montrent aussi que ce sont des endroits où les élèves peuvent aller demander de l’aide.

Le nom du projet fait référence au Géant endormi, symbole de Thunder Bay et qui selon une légende était un protecteur du peuple ojibwé. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Certaines entreprises vont également plus loin pour soutenir le projet, comme les vêtements Ungalli, qui produisent un t-shirt Wake The Giant dont les recettes sont versées à l’initiative.

Beaucoup d’entre eux se surpassent , constante M. Spenrath. Vous avez des endroits comme Wolfhead Coffee qui torréfie un café Wake The Giant, ou Eat Local qui fait une pizza Wake The Giant.

Un festival de musique pour la deuxième phase du projet

La campagne donnera lieu à un effort encore plus important à l’automne, alors que la rentrée scolaire sera marquée par plusieurs activités visant à aider les élèves autochtones à s’acclimater à la ville et à les rapprocher de l’ensemble de la communauté.

Un festival de musique ouvert à tous et avec une programmation composée à 50 % de talents autochtones sera au cœur des activités.

Greg Chomut lors du lancement du projet. Photo : Facebook/Wake The Giant

Les organisateurs espèrent que l’initiative aidera la ville à apporter de réels changements.