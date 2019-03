Eau potable : Laverlochère-Angliers doit reprendre le dossier du début

Les représentants de la Municipalité ont discuté du sujet il y a quelques jours avec des responsables du ministère des Affaires municipales.

Ces derniers demandent à la Municipalité de revoir tout le dossier depuis le début.

Le maire Daniel Barrette s'est dit déçu d'apprendre la nouvelle.

Ce qu'on nous avait dit en 2012, c'est qu'il fallait donner chacune des phases par contrat à des firmes différentes, dit-il. Maintenant, on nous dit "mettez tout ça dans le même package et retournez en appel d'offres pour que tout soit fait par la même firme d'ingénierie". En fait, c'est de reprendre le dossier à l'étape où il était en 2012.

Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers Photo : ICI Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La municipalité a beaucoup investi en temps et en argent dans le dossier.

On a dit lors de la rencontre qu'on a tout près d'un million de dollars d'investis, explique le maire. C'est certain que c'est de l'argent qui vient en partie de la taxe d'accise et ainsi de suite. Ce n'est pas tout de l'argent des contribuables du secteur Angliers. Mais ça reste que c'est de l'argent des contribuables du Québec. On a dit que ça n'a quasiment pas de sens de tout recommencer ça, mais c'est ce qu'on nous a dit. "Recommencez et à partir de là, on va voir à partir de quel montant on pourra vous subventionner."

Mais Daniel Barrette dit qu'il ne compte pas lâcher prise.

Les gens ont besoin d'avoir de l'eau dans chacune des demeures et d'évacuer les eaux usées. On ne peut pas reculer, il faut le faire. Daniel Barrette, maire

Le maire compte demander à nouveau au ministère de l'Environnement d'installer un système de purification d'eau ultraviolet dans chaque maison.

Nous n'avons pas pu obtenir la réaction du ministère des Affaires municipales.