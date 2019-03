Les magasins de cannabis d’Ottawa prêts à répondre à la demande

On est prêts à ouvrir les portes [lundi] matin , a affirmé avec un large sourire aux lèvres Éric Lavoie, copropriétaire du magasin Fire & Flower de la rue York, à Ottawa.

Éric Lavoie, copropriétaire du magasin Fire & Flower de la rue York, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Il certifie que les tablettes de son commerce ne seront pas vides. La Société ontarienne du cannabis (OCS) a des règles assez strictes. On va avoir beaucoup de matériel déjà, donc on ne devrait pas avoir des problèmes.

On veut prendre notre temps, on veut servir nos clients , a dit le copropriétaire, ajoutant que sa succursale comprend environ 25 employés, dont certains travaillent à temps plein et d’autres à temps partiel.

Par ailleurs, Éric Lavoie a expliqué que la construction de son commerce a commencé en février, après avoir mis la main sur l’un des cinq permis octroyés pour l’est de l’Ontario en janvier.

Il reconnaît que les derniers mois n'ont pas été de tout repos. Les délais étaient très [serrés]. Ça nous a pris six ou sept semaines pour finaliser la construction , a-t-il dit.

M. Lavoie s’attend à ce que bon nombre de clients passent la porte de son commerce dès l’ouverture, à 10 h, lundi. On va avoir beaucoup de clients, une longue file , a anticipé l'entrepreneur.

C’est le même son de cloche quelques rues plus loin où le copropriétaire du magasin Superette de la rue Wellington prétend, lui aussi, qu’il est prêt à répondre à la demande.

Drummond Munro a d’ailleurs indiqué que des mesures de sécurité seront en place, et ce, dès la première journée.

Drummond Munro a soutenu que des mesures de sécurité seront en place. Photo : Radio-Canada

Le commerçant soutient que personne ne pourra entrer dans sa succursale sans avoir d'abord présenté une pièce d’identité. Le propriétaire s'attend donc à faire régner l’ordre et à faire respecter la réglementation municipale.

Pour ce qui est du magasin Hobo, qui ouvrira sur la rue Bank, le porte-parole n’a pas souhaité accorder d’entrevue, dimanche, mais il a invité les médias à se rendre sur place dès 8 h, lundi, laissant entendre que le magasin est prêt pour l’ouverture.

Avec les informations de Yasmine Mehdi