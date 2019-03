Risque d’exposition à la rougeole à Calgary

Les symptômes de la rougeole sont la fièvre, le nez qui coule et une éruption cutanée.

Selon Services de santé Alberta, les individus qui ont fréquenté les lieux suivants au cours de la dernière semaine sont susceptibles d’être concernés :

Mardi 26 mars entre 7 h et 18 h 40 : Urgences du Centre Peter Lougheed

Mercredi 27 mars entre 6 h 30 et 8 h 45 : Alberta Public Laboratories (anciennement Calgary Lab Services) 5426 Falsbridge Drive N.E.

Entre 7 h et 9 h 40 : restaurant McDonald 2680 52e rue N.E.

Entre 10 h 50 et 16 h : Salle d’attente du centre Peter Lougheed

Entre 15 h et 17 h 15 : Laboratoire du centre Peter Lougheed



Jeudi 28 mars entre 7 h 15 et 9 h 40 : Alberta Public Laboratories (anciennement Calgary Lab Services) Sunridge Clinic, 3, 2681 36e rue N.E.



Vendredi 29 mars entre 6 h 20 et 8 h 40: Urgences du Centre Peter Lougheed

Entre 9 h et 17 h 15: Salle d’attente du Centre Peter Lougheed