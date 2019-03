Légère augmentation de la population en Abitibi-Témiscamingue depuis 2016

La population de l'Abitibi-Témiscamingue a augmenté de 226 personnes entre 2016 et 2018.

Au 1er juillet 2018, la région comptait 147 508 personnes, selon le plus récent bulletin Coup d'œil sociodémographique de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La population a légèrement augmenté dans les municipalités régionales de comté (MRC) de Rouyn-Noranda et d'Abitibi, contrairement au Témiscamingue qui enregistre un déclin.

Dans les autres MRC, la population est stable.

Selon l'ISQ, la croissance démographique dans la région a été en moyenne de 0,8 par tanche de 1000 annuellement.

Ce rythme est faible en regard de celui de l'ensemble du Québec, selon l'organisme.

L'ISQ indique que 59,7 % de la population est âgée entre 20 et 64 ans. La part des 65 ans et plus représente 18,6 %.

Au Québec, le taux d'accroissement annuel moyen est de 9,9 pour mille. Les plus fortes croissances ont été observées à Montréal, dans Lanaudière ainsi que dans les Laurentides.