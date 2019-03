Élections municipales turques : deux hommes tués lors d'une bagarre

Alors que les quelque 57 millions d'électeurs turcs choisissent dimanche leurs maires, conseillers municipaux et chefs de quartier (muhtar), deux hommes ont été tués lors d'une bagarre devant un bureau de vote dans l'est de la Turquie.

Des heurts ont éclaté entre deux groupes de la petite ville de Pütürge, dans la province de Malatya, conduisant à la mort de deux des belligérants et à l’interpellation de quatre autres.

Selon l'agence de presse privée turque DHA, les deux victimes ont perdu la vie après s'être fait tirer dessus par un individu interpellé par la suite.

Après avoir voté à Istanbul, le président Recep Tayyip Erdogan s'est dit « désolé » par la nouvelle et a affirmé qu'une enquête avait été ouverte pour en élucider les circonstances.

Temel Karamollaoglu, chef du Parti de la Félicité (SP, islamoconservateur), a affirmé sur Twitter que les deux hommes étaient des membres de son parti. Il a imputé l'attaque au neveu d'un candidat du Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir).

M. Erdogan, également président de l'AKP, a appelé M. Karamollaoglu pour lui présenter ses condoléances.

Sept personnes ont par ailleurs été arrêtées à Esenyurt, dans l'ouest d'Istanbul, après une bagarre entre plusieurs candidats pour un poste de muhtar, et un homme a été blessé au couteau au cours d'une autre dispute à Kadikoy, dans l'est de la ville, d'après la police.

L’AKP pourrait perdre des plumes

Deux coalitions s'affrontent lors de cette élection : d’un côté l'AKP du président Erdogan et ses alliés ultranationalistes du MHP, de l’autre les sociaux-démocrates du CHP et le parti de droite nationaliste et laïque Iyi.

Ces derniers sont soutenus par les prokurdes du HDP qui n'ont pas présenté de candidat à Istanbul et Ankara, pour éviter une dispersion des voix anti-Erdogan.

C’est un scrutin difficile pour l'AKP, qui a remporté toutes les élections depuis l'arrivée au pouvoir de son parti, en 2002.

Le parti est particulièrement en danger dans la capitale, Ankara. Il l’est également à Istanbul, coeur économique et démographique du pays. Plusieurs autres batailles s’annoncent aussi serrées dans d’autres grandes villes du pays.

Recep Erdogan, qui s’est immergé totalement dans la campagne en tenant 102 réunions électorales publiques en 50 jours, se décrit comme le défenseur d'un pays cerné par la menace terroriste et les puissances hostiles. Il affirme que de cette élection dépend « la survie de la nation ».

L'opposition appelle quant à elle la population à sanctionner la politique économique du pouvoir et les graves problèmes financiers auxquels le pays est confronté, soit une première récession en 10 ans, une inflation de près de 20 % et un chômage en hausse.

Le président turc a promis de surmonter ces difficultés après les élections et a imputé les difficultés économiques turques à une « opération de l'Occident ». Il a cependant demandé le mois dernier aux mairies d'Istanbul et d'Ankara d'ouvrir leurs propres étals de fruits et de légumes pour les vendre à prix cassés.

« L'objectif de ces attaques croissantes contre notre pays avant les élections est de barrer la route à une Turquie grande et forte », a-t-il affirmé samedi à Istanbul lors de l'une des six réunions électorales auxquelles il a participé.

Une campagne qui manque d’équilibre

Accusant quotidiennement ses adversaires d'être de mèche avec « les terroristes », le président Erdogan, qui a mis en place plusieurs politiques pro-islam depuis qu'il est au pouvoir, a diffusé des extraits de la vidéo de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande pour accuser un opposant de partager l'idéologie du tueur.

Les télévisions ont aussi retransmis intégralement les interventions quotidiennes de M. Erdogan, accordant peu de place à l'opposition.