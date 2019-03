Québec solidaire a défini quatre critères justifiant d'interdire, dans certains cas, le port de vêtements qui couvrent le visage.

Ces vêtements devraient être bannis pour les employés de l’État lorsqu'il y a incitation au recrutement d’adeptes (prosélytisme), infraction du devoir de réserve, entrave à l’exercice de leur profession ou non-respect des normes de sécurité.

Québec solidaire refuse par exemple qu’une enseignante porte un vêtement qui couvre son visage. « C’est le gros bon sens qu’on ne puisse enseigner avec le visage couvert. Il n’y a aucune ambiguïté », souligne Gabriel Nadeau-Dubois.

Gabriel Nadeau-Dubois soutient que la position de QS va « plus loin » que le projet de loi sur la laïcité du ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barrette.

Une laïcité bien comprise s’applique aux institutions publiques et pas aux individus [...] On veut mettre fin au financement public des écoles religieuses, un truc sur lequel le projet de loi de Simon Jolin-Barrette ne dit rien. [...] On ne peut pas parler sérieusement de laïcité et utiliser l’argent des impôts, de vous et moi, et financer les écoles religieuses. Ça n’a juste aucun sens, c’est complètement incohérent.

Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire