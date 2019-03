Avis de faire bouillir l’eau dans l’arrondissement Anjou à Montréal

Un avis de faire bouillir l'eau est en vigueur dans l'arrondissement Anjou, dans l'est de l'île de Montréal. Le secteur touché se trouve à l'est du boulevard Roi-René et est délimité par l'autoroute Métropolitaine, jusqu'à la limite du secteur de Tétreaultville.

L’eau du robinet doit être bouillie pendant au moins une minute avant de la boire, de préparer des biberons et des aliments pour bébés, de rincer et de préparer les fruits et légumes qui seront mangés crus, de fabriquer des glaçons, de se brosser les dents et de donner à boire aux animaux domestiques.

L'eau du robinet non bouillie peut être utilisée pour laver la vaisselle à l’eau chaude en s’assurant de bien la sécher, laver les vêtements et prendre une douche ou un bain.

La Ville n'a pas précisé combien de temps l'avis d'ébullition serait en vigueur.