30 000 expatriés canadiens pourraient voter aux prochaines élections fédérales

Cette augmentation découlera de l’adoption d’un projet de loi par la Chambre des communes, en décembre dernier, qui a rétabli le droit de vote des Canadiens qui vivaient à l'étranger depuis cinq ans ou plus. Ces Canadiens avaient perdu leur droit de vote en 1993, en vertu d’un changement à la Loi électorale.

En janvier, la Cour suprême avait ensuite renforcé le droit des expatriés en déclarant que le gouvernement fédéral avait violé la Charte canadienne des droits et libertés en les privant de vote.

Élections Canada envoie donc des lettres aux Canadiens à l'étranger depuis janvier pour leur signaler qu'ils sont de retour sur la liste électorale internationale.

L’institution a également lancé en mars un appel d'offres pour un nouveau système visant à automatiser la distribution de leurs bulletins de vote, mais pas leur dépouillement.

« Nous réduisons le nombre de processus manuels liés aux bulletins de vote spéciaux, a indiqué Natasha Gauthier, porte-parole d'Élections Canada, dans un courriel. En automatisant ces processus, nous réduirons le nombre d'employés nécessaires pour traiter le volume de bulletins de vote que nous recevons. Ces optimisations n'incluront pas le dépouillement automatique des bulletins – tous les bulletins seront toujours marqués et comptés à la main. »

Une victoire qui n’est pas sans obstacle

Gillian Frank, l’un des expatriés ayant contesté la loi fédérale devant les tribunaux, se dit « enchanté » des nouvelles mesures gouvernementales. Il affirme avoir ressenti « un moment de vraie victoire » après avoir reçu la lettre d’Élections Canada.

Gillian Frank et Jamie Duong, qui vivent et travaillent tous les deux aux États-Unis, ont contesté la loi après s'être fait refuser de voter aux élections fédérales de 2011. Ils avaient eu gain de cause devant un tribunal de première instance, avant que la décision ne soit annulée en appel et se rende jusqu’en Cour suprême.

Les expatriés qui désirent voter au Canada doivent maintenant s'inscrire sur la liste électorale internationale, trouver à quelle circonscription ils appartiennent, remplir leur bulletin de vote et l'envoyer à temps. Ils doivent également payer eux-mêmes les frais de port internationaux.

D'après un texte de David Thurton de CBC News