Logement communautaire d'Ottawa poursuivi pour des agressions sexuelles alléguées

Logement communautaire d'Ottawa (LCO) et 14 de ses employés sont poursuivis en justice par des femmes appartenant à des entreprises ayant fait affaire avec l'organisme. Elles allèguent avoir été victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles et de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail.

Ces faits ont été révélés samedi dans un article du Ottawa Citizen et ont été confirmés par LCO. Les entreprises pour lesquelles travaillent ces femmes sont Dentemp Contracting + inc. et Stonewall Contracting.

Rappelons que ces allégations n'ont pas été prouvées en cour. LCO a souligné que l'organisme et son avocat examinent actuellement la requête judiciaire.

Le fournisseur de logements sociaux d'Ottawa a aussi souligné qu'il prenait toute allégation de harcèlement au sérieux.