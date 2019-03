La diversité féminine au cœur des discussions à Sherbrooke

« On veut promouvoir les femmes ». Lorsqu'il est question de diversité féminine, Liliane Carvalho va droit au but. L'organisatrice de l'évènement Diversité au féminin a rassemblé des femmes de tête vendredi et samedi à Sherbrooke pour aborder cet enjeu de front.

Plus d’une vingtaine de femmes ont pris la parole à l’Hôtel du Président pour parler de diversité féminine dans la société.

C’est la diversité dans le grand sens du mot, on veut montrer que les femmes commencent à prendre leur place dans différents domaines. [Vendredi] on a discuté de politique et d’entrepreneuriat, aujourd’hui on va parler de la conciliation travail-famille, de l’environnement , a expliqué Liliane Carvalho.

L’objectif est de parler de toutes les forces des femmes dans plusieurs domaines et aussi de certaines problématiques [auxquelles] les femmes sont parfois plus exposées que les hommes, dont la conciliation travail-famille, l’acceptation de soi, la violence. Liliane Carvalho, organisatrice de l’évènement Diversité au féminin

Ce premier colloque a rassemblé plusieurs personnalités de la région, dont la députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie, dans des discussions et des conférences.