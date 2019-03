La fabuleuse histoire du vin fortifié à l’érable

Les efforts d'un acériculteur de la région portent fruit. Le vin fortifié appelé Légende fait fureur dans plusieurs restaurants du Québec et à la maison Nokomis de Stoke. Son créateur espère maintenant vendre 10 000 bouteilles cette année.

Le vin fortifié de Jonathan L’Heureux est fait à base d’eau d’érable et s’apparente à du vin de porto. Le liquide est le fruit de cinq années de patience et de passion.

Nous, on le trouve bon, les gens autour de nous aussi, mais on a l’heure juste quand on arrive au public. À date les gens qui y goutent ne nous donnent que de bons commentaires , révèle le copropriétaire de la Maison Nokomis.

Jonathan L’Heureux a même fait appel à un chimiste pour mettre au point son vin.

Jonathan m’a présenté un produit qui était un vin d’érable, explique le chimiste Jean-Philippe Ross. On voyait qu'il manquait quelques petits raffinages à la recette, le goût n'était pas tout à fait là. Avec mes connaissances en chimie j'ai réussi à raffiner le goût et à faire un produit beaucoup mieux.

Même si le vin Légende n’est pas en vente à la SAQ ni dans les épiceries, le produit fait fureur auprès des restaurateurs des quatre coins du Québec.

Tout de suite, ils aiment le goût, ajoute le deuxième propriétaire de l’entreprise, Marco Vachon. Ils pensent à des idées pour cuisiner, à l'offrir [lors de] repas spéciaux qu'ils préparent pour des clients.

La première fois que [les restaurateurs] y goûtent, il y a toujours une surprise. Ils essaient d'accrocher ça à quelque chose qu'ils connaissent, ils ne réussissent pas. Ils voient que c'est un produit super raffiné, qui est délicat. Marco Vachon, copropriétaire de la Maison Nokomis

Les deux propriétaires prévoient déjà une carrière internationale pour leur produit, qui n'est sur le marché que depuis décembre dernier.

On regarde pour l'Europe, les États Unis, le Canada anglais , révèle Marco Vachon.

Le vin Légende sera offert dans plusieurs kiosques agroalimentaires au cours de l'été et à la Fête des Vendanges de Magog.