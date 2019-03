Une heure dans le noir pour protéger l'environnement

Les citoyens et les collectivités de partout dans le monde sont invités à éteindre leurs lumières entre 20h30 et 21h30 à l'occasion du 13e événement Une heure pour la terre, organisé par le Fonds mondial pour la nature.

Le coup d'envoi de cette tradition annuelle a été donné en Australie, où l'Opéra de Sydney et le Harbour Bridge ont été plongés dans le noir pendant une heure.

L'opération consiste pour « des centaines de millions de personnes à travers le monde à montrer que non seulement nous avons besoin d'une action urgente sur le changement climatique mais aussi que nous devons protéger notre planète », a fait valoir Dermot O'Gorman, directeur du Fonds mondial pour la nature en Australie.

Nous sommes la première génération à savoir que nous détruisons le monde. Et nous pourrions être la dernière à pouvoir y faire quelque chose Nous avons les solutions, nous avons juste besoin de faire entendre nos voix. Fonds mondial pour la nature

Un mouvement mondial

D'innombrables sites, monuments et bâtiments de 180 pays prévoyaient éteindre leurs lumières non essentielles au fil des fuseaux horaires, dont la tour de Shanghai , Victoria Harbour à Hong Kong, la tour Burj Khalifa de Dubai, la tour Eiffel, les pyramides égyptiennes et le siège de l’ONU à New York.

L’hôtel de ville de Montréal sera plongé dans le noir pendant une heure, de même que certaines bibliothèques et bâtiments municipaux de l’arrondissement d’Anjou, par exemple.

La Garde côtière canadienne éteindra aussi ses lumières, là où c’est possible, entre 20 h 30 et 21 h30.

La tour Eiffel est plongée dans l'obscurité chaque année à l'occasion de cet événement mondial. Photo : AFP / Ludovic Marin

Le mouvement a été lancé à Sydney en Australie en 2007.

L'an dernier, près de 7000 villes de 18 pays avaient éteint leurs édifices emblématiques, de Singapour à Honolulu, en passant par Sydney, Moscou, ou Washington.

Selon le dernier rapport Planète vivante, publié par le Fonds mondial pour la nature les populations de vertébrés – poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles – ont chuté de 60 % sur le plan mondial de 1970 à 2014.