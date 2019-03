Plus de 300 patineuses artistiques réunies à Matane

Les compétitrices âgées de 3 à 20 ans proviennent de l'Est-du-Québec, du Nouveau-Brunswick, et de Montréal.

La plupart d'entre elles ont plusieurs chorégraphies à présenter, puisqu'elles peuvent compétitionner dans plusieurs catégories selon leur âge et leur niveau, en solo ou en équipe.

Si on prend par exemple les Îles-de-la-Madeleine, ils font minimum deux compétitions par année, puis comme la compétition Quality Inn de Matane est la dernière de la saison pour la plupart, ils font beaucoup de compétitions de groupe et d'équipe , explique la responsable de l'événement, Hélène Boucher.

C'est vraiment une compétition pour s'amuser, pour finir l'année en beauté. Hélène Boucher, responsable de la compétition de patinage artistique Invitation Quality Inn & Suites

Agrandir l’image Lily-Rose Fortin a présenté un solo dans la catégorie Sans Limites moins de 9 ans. Photo : Simon Fortin

La jeune Lily-Rose Fortin préfère quant à elle patiner en solo pour avoir la glace entière à elle seule.

C'est d'ailleurs là qu'elle se démarque le plus. La patineuse de Matane a présenté un solo dans une catégorie normalement réservée aux patineuses de 9 ans, bien qu'elle n'ait encore que 8 ans.

Cette année, j'ai patiné dans une catégorie plus haute parce que j'étais trop forte dans [la catégorie] Sans Limites moins de 8 ans, j'arrivais toujours première! Lily-Rose Fortin, 8 ans

Agrandir l’image Alexanne Pelletier est arrivée première dans la catégorie pré juvénile. Photo : Simon Fortin

De son côté, la Matanaise Alexanne Pelletier a présenté deux solos, en plus d'une chorégraphie en équipe.

J'ai patiné dans la catégorie pré juvénile et je suis arrivée première. Alexanne Pelletier, 11 ans

Juvénile moins de 14 ans, c'était plus difficile, mais j'ai juste fait ça pour le fun, parce que l'année prochaine, je vais être dans cette catégorie-là , précise la patineuse.

Agrandir l’image Emie Guilbeault a présenté un solo dans la catégorie Juvénile. Photo : Simon Fortin

À 12 ans, Emie Guilbeault a également présenté un solo dans la catégorie Juvénile moins de 14 ans.

Je me sens fière, j'ai quasiment atteint tous les objectifs de mon solo! Je dirais que cette compétition-là, je la sens plus. On dirait qu'elle est moins stressante , lance-t-elle dès sa sortie de la glace.