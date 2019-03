Les États-Unis coupent l'aide financière à trois pays latino-américains

Le Salvador, le Guatemala et le Honduras, appelés le « triangle nordique », sont punis par le département d’État américain sous une directive directe du président Donald Trump.

« Nous exécutons les ordres du président et annulons les programmes d’assistance étrangères pour les années fiscales 2017 et 2018 destinées au triangle nordique », a indiqué un porte-parole du département d’État sans fournir plus de détails.

Le département a ajouté qu’il « impliquerait le Congrès dans le processus » sous-entendant qu’il devra obtenir l’aval des élus pour faire approuver la fin du financement.

Le sénateur démocrate du New Jersey siégeant au comité sénatorial des relations étrangères, Bob Menendez, a qualifié la directive de Donald Trump d’« annonce irresponsable » et a invité démocrates et républicains à la rejeter.

« L’assistance étrangère américaine n’est pas la charité; elle sert à faire avancer nos intérêts stratégiques et finance des initiatives qui protègent les citoyens américains », a indiqué M. Menendez dans un communiqué.

Trump menace de fermer la frontière

Le président Trump a avancé vendredi que les pays visés avec « mis sur pied » les caravanes de migrants pour les envoyés aux États-Unis.

« Nous leur donnons 500 millions de dollars. Nous payons pour eux des sommes faramineuses d’argent et nous arrêterons de les payer parce qu’ils n’ont rien fait pour nous », a déclaré M. Trump.

Le président a également menacé vendredi de fermer la frontière américaine avec le Mexique la semaine prochaine si Mexico ne fait rien pour empêcher les migrants d’atteindre les États-Unis. Cette fermeture potentielle pourrait perturber le processus d’immigration de millions de personnes en plus de coûter des milliards de dollars en perturbation commerciale.