Les quilles à l'honneur à Rouyn-Noranda

Près de 200 participants se disputeront les prix en jeu, qui totalisent 50 000 $.

Cette année, l'organisateur du tournoi, Albert Guillemette, a eu l'idée de jumeler les joueurs professionnels avec les joueurs amateurs.

Il se félicite de cette initiative puisque c'est un succès sur toute la ligne.

Les pros sont très ouverts, ils ont conseillé des joueurs locaux pendant les parties, dit-il. Les joueurs locaux qui sont jumelés avec eux en fin de semaine sont tous venus me voir pour me remercier, c'est mon idée, je suis très fier de ça. Ils sont venus me voir pour me dire "Albert, je n'aurais jamais pensé vivre une expérience comme ça".

Parmi les participants, Jacques Hamelin est venu de Laval pour assister au tournoi. Ce dernier a connu une importante carrière sur les scènes québécoise, canadienne et internationale.

Pour lui, les quilles, c'est une affaire de famille.

Mes enfants ont fait plus que moi. Ma fille a représenté le Québec en Saskatchewan où elle a battu la meilleure du Canada à l'époque. Mon gendre et mon fils sont très forts. Jacques Hamelin

Si l'événement est toujours aussi populaire après 25 ans, c'est grâce à l'accueil des gens de la région.

C'est pourquoi les quilleurs de l'extérieur sont prêts à faire autant de route pour venir jouer à Rouyn-Noranda, croit le président de Buffa distribution, Mark Buffa.

L'accueil des propriétaires et d’Albert c'est trop bien! Les joueurs qui viennent ici... c'est loin, traverser le parc si tu habites en ville, dit-il. Ce n’est pas une question d'argent, mais pour l'amour du sport.

Les finales auront lieu dimanche.