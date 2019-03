Brian Pallister favorable à des élections anticipées au Manitoba

À l’occasion d’un événement qui a dévoilé, vendredi, le logo et le thème des festivités entourant les 150 ans de la province du Manitoba, Brian Pallister s’est déclaré en faveur de la tenue d’élections qui pourraient avoir lieu un an plus tôt que prévu.

En principe, les prochaines élections provinciales devraient avoir lieu le 6 octobre 2020, selon la règle des élections à date fixe.

Toutefois, le premier ministre veut faire de 2020, « une année où l’on célèbre autre chose que la politique, où l’on célèbre quelque chose qui sera susceptible de nous unir plutôt que de nous diviser », soutient Brian Pallister.

Pour autant, le premier ministre a déclaré souhaiter prendre le pouls de la population avant d’éventuellement déclencher des élections anticipées.

Selon lui, la tenue d’élections en 2019 reste encore du domaine de la « spec-élection », un néologisme combinant spéculation et élection.

Brian Pallister a rappelé aussi que sa seule préoccupation du moment reste le risque d’inondations autour de la rivière Rouge et l’application du programme de son parti.

Les festivités du 150e anniversaire du Manitoba devraient être l’occasion de souligner aussi l’apport des Premières Nations, depuis plusieurs milliers d’années, et celui des Métis.

La province du Manitoba a été créée le 12 mai 1870.