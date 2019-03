Gala des prix Écrans canadiens : Karine Vanasse, Théodore Pellerin et Émilie Bierre couronnés

Karine Vanasse qui a gagné l'un des premiers prix de la soirée comme meilleure actrice pour la série en anglais Cardinal diffusée sur les ondes de CTV. Son partenaire dans la série Billy Campbell a gagné le même prix du côté masculin. Les deux acteurs y incarnent des détectives.

Les deux jeunes acteurs des films Chien de garde et Une colonie, respectivement Théodore Pellerin et Émilie Bierre, ont remporté les prix d'interprétation pour un premier rôle.

Quatre des actrices en nomination dans la catégorie Interprétation féminine dans un premier rôle venaient du Québec. Ce que les présentateurs n'ont pas manqué de noter en tentant de souligner qu'ils parlaient quelques mots de français et pouvaient donc tourner dans cette langue.

Les Québécois sont aussi assurés de repartir avec le prix du meilleur film de l'année lors du gala ce soir. En effet, pour la première fois, les cinq longs métrages en lice pour le prix du meilleur film sont du Québec.

On sait déjà que 1991 de Ricardo Trogi a remporté le prix Écran d’or pour le long métrage ayant enregistré les meilleures recettes au guichet dans l’ensemble du pays. Ce film est aussi celui qui a obtenu les meilleures recettes au Québec.

Emilie Bierre et Genevieve Dulude-De Celles, toutes les deux en nomination, sur le tapis rouge des prix Écrans canadiens Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Les prix Écrans sont remis tant en cinéma, en télévision qu’en productions numériques au Canada. Cinq remises de prix ont eu lieu cette semaine et culminent avec le gala de dimanche soir.

Ce gala couronnera la semaine de festivités avec la remise de 20 prix, y compris l'attribution de prix spéciaux déjà annoncés dont le Prix Icône de l'Académie remis à la troupe The Kids in the Hall, le prix Earle Grey décerné à Mary Walsh, le prix Radius soulignant la carrière internationale de Stephan James et ainsi que le prix 2019 pour l'ensemble d'une carrière remis à Deepa Mehta.

Le Québec bien représenté

Cette année, 164 professionnels du Québec sont nommés au moins une fois dans les catégories en télévision, en médias numériques, et en cinéma.

En cinéma, les artistes et les artisans du film Dans la brume ont huit chances de remporter un prix Écran canadien, tout autant que La grande noirceur. Une colonie obtient des nominations dans sept catégories et Chien de garde, quant à lui, est en lice pour quatre statuettes. 1991, À tous ceux qui ne me lisent pas, Charlotte a du fun, Genèse, L'Amour et Sashinka courent la chance de remporter un prix dans une des trois catégories pour lesquelles ils sont cités. Des 17 longs métrages cités au moins trois fois, 11 sont du Québec.

Du côté des finalistes québécois en télévision on retrouve entre autres Caroline Dhavernas (Mary Kills People), Karine Vanasse (Cardinal), Daniel Grou (Vikings), Jacob Tierney (Letterkenny), Tracey Deer (Mohawk Girls) et la série Second Opinion. Parmi les productions numériques et immersives, le Québec se démarque avec Manic VR de EyeSteelFilm tout comme Space Explorers, Jurrasic World: Blue et Isle of Dogs: Behind the Scenes (In Virtual Reality) de Felix & Paul Studios.

Trois prix seront aussi remis durant la soirée : le Prix Icône de l’Académie, le Prix pour l’ensemble d’une carrière et le Prix Earle Grey.

Les finalistes des catégories des prix remis lors du gala

Meilleur film

Une colonie

Chien de garde

Genèse

Dans la brume

La grande noirceur

Meilleure réalisation

Geneviève Dulude-De Celles, Une colonie

Sophie Dupuis, Chien de garde

Jasmin Mozaffari, Firecrackers

Daniel Roby, Dans la brume

Maxime Giroux, La grande noirceur

Meilleur acteur dans un premier rôle, drame ou série limitée

Mark McKinney, A Christmas Fury

Billy Campbell, Cardinal: Blackfly Season

Allan Hawco, Caught

Fab Filippo, Save Me

Meilleure actrice dans un premier rôle, drame ou série limitée

Mary Walsh, A Christmas Fury

Karine Vanasse, Cardinal: Blackfly Season

Tori Anderson, Caught

Amy Matysio, Save Me

Meilleur scénario, comédie

Letterkenny - Letterkenny Spelling Bee, Jared Keeso, Jacob Tierney

Mohawk Girls - White but A’right, Cynthia Knight

Nirvanna the Band the Show - The Book, Andrew Appelle, Robert Hyland, Curt Lobb, Jay McCarrol, Matthew Miller, Jared Raab

Schitt's Creek - Singles Week, Daniel Levy

Trailer Park Boys - Fuckin' Fucked Out Of Our Fuckin' Minds, JP Tremblay, Mike Smith, Robb Wells

Meilleur long métrage documentaire

Anthropocene: The Human Epoch, Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky

Immaculate Memories: The Uncluttered Worlds of Christopher Pratt, Kenneth J. Harvey

Letter from Masanjia, Leon Lee

La Part du diable, Luc Bourdon

What Walaa Wants, Christy Garland, Matt Code, Anne Köhncke, Justine Pimlott, Anita Lee, Signe Byrge Sorensen, Waël Kabbani, Penny Charter

Interprétation masculine dans un premier rôle (cinéma)

Michael Rowe, Crown and Anchor

Théodore Pellerin, Chien de garde

Martin Dubreuil, La grande noirceur

Paul Nutarariaq, The Grizzlies

Brandon Oakes, Through Black Spruce

Interprétation féminine dans un premier rôle (cinéma)

Émilie Bierre, Une colonie

Rose-Marie Perreault, Les faux tatouages

Brigitte Poupart, Les salopes ou le sucre naturel de la peau

Carla Turcotte, Sashinka

Valeria Henríquez, The Padre

Meilleur acteur dans un premier rôle, comédie (télévision)

Jared Keeso, Letterkenny Crave

Gerry Dee, Mr. D

Jason Priestley, Private Eyes

Daniel Levy, Schitt's Creek

Eugene Levy, Schitt's Creek

Meilleure actrice dans un premier rôle, comédie (télévision)

Cindy Sampson, Private Eyes

Annie Murphy, Schitt's Creek

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Catherine Reitman, Workin' Moms

Dani Kind, Workin' Moms

Meilleur acteur dans un premier rôle, série dramatique (télévision)

Kim Coates, Bad Blood

Jerry O'Connell, Carter

Aaron Ashmore, Killjoys

Yannick Bisson, Murdoch Mysteries

Eric McCormack, Travelers

Meilleure actrice dans un premier rôle, série dramatique (télévision)

Amybeth McNulty, Anne with an E

Kristin Kreuk, Burden of Truth

Mary Kills People, Caroline Dhavernas

Wendy Crewson, The Detail

Melanie Scrofano, Wynonna Earp

Meilleure série dramatique

Anne with an E

Bad Blood City

Blood and Water

Frankie Drake Mysteries

Vikings History

Meilleure téléréalité ou émission de compétition

Big Brother Canada

Canada's Smartest Person Junior

Knock Knock Ghost

MasterChef Canada

The Amazing Race Canada

Meilleure série, comédie

Letterkenny

Mr. D

Schitt's Creek

Second Jen

Workin' Moms