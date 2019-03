Animaux nuisant aux récoltes : les agriculteurs de la région cherchent une solution

Selon l'Union régionale des producteurs agricoles (UPA), trois espèces posent actuellement problème : l'ours noir, la grue du Canada et l'outarde.

Le sujet a déjà été abordé avec la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la région (FédéCP).

Par exemple, l'UPA du Centre-du-Québec a conclu un partenariat avec la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du même secteur, pour aider les fermiers à limiter la prolifération des animaux qui nuisent aux récoltes.

Une option qui pourrait s'avérer efficace pour la région, selon le président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault.

On était supposé de se rencontrer [avec la FédéCP de la région], ça n'a pas été fait jusqu’à maintenant, explique-t-il. Il y a peut-être des rencontres qui vont être programmées dans les mois à venir, pour voir de quelle façon on pourrait travailler ensemble pour essayer de contrôler les espèces qui viennent nuire à nos récoltes. Il y a sûrement que dans l'avenir, on va faire une entente, on verra de quel style ce sera, si c'est du même modèle que celle dans le Centre-du-Québec, ça sera à voir.

Selon Pascal Rheault, certains agriculteurs ont déjà des ententes individuelles avec des chasseurs pour contrôler les populations d'animaux sur leurs terres.