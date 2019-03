Moins de la moitié des magasins de cannabis de l’Ontario pourront ouvrir lundi

Seuls 11 commerçants devraient être en mesure d’accueillir des clients dès le lundi.

Ces magasins sont tous situés dans le sud de la province.

Hunny Gawri, propriétaire du The Hunny Pot Cannabis qui ouvrira ses portes lundi au centre-ville de Toronto, se dit prêt à toute éventualité.

Que nous ayons deux clients ou que nous en ayons 10 000, nous sommes prêts. J’espère que nous n’écoulerons pas tout le premier jour , dit-il.

Hunny Gawri est le propriétaire du magasin The Hunny Pot Cannabis, l'un des deux commerces à ouvrir ses portes le 1er avril à Toronto. Photo : Radio-Canada

Selon Jay Rosenthal, président de la publication en ligne Business of Cannabis, des problèmes d’approvisionnement tels que vus dans d’autres provinces sont à prévoir.

Il ajoute qu’il faudra s’attendre à de longues files d’attente, dès lundi, surtout dans les magasins de la Ville Reine.

Les files d'attente disparaîtront au fur et à mesure et les pénuries dureront seulement le temps que le cours normal des affaires se stabilise. Les détaillants savent exactement de quelle quantité de cannabis ils ont besoin et comment s'approvisionner.

Jay Rosenthal, président de la publication en ligne Business of Cannabis