Francothon: les communautés de Prince Albert et Saskatoon se sont mobilisées

Cet argent a été reçu à l’issue de l’organisation de plusieurs activités.

À Prince Albert, une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation, lors d’un 5 à 7, et participé à une vente aux enchères.

Rejoint par téléphone samedi matin, le président de la Société canadienne-française de Prince Albert, Michel Dubé, tient à remercier tous ceux qui sont venus appuyer cette initiative et ont contribué au Francothon.

À Saskatoon, c’est une cinquantaine de personnes qui sont venues s’amuser lors d’un karaoké et ont fait du bénévolat au centre d’appel au cours de la soirée.

Parmi les bénévoles, un membre du conseil d’administration de la Fédération des francophones de Saskatoon, Martin Côté, a fait plusieurs appels aux dons par téléphone.

Personnellement les appels que j’ai faits pour l’instant sont plus au Québec donc un deux heures de décalage, ça répond bien, et ici aussi en Saskatchewan ça répond bien. Les gens sont très enthousiastes alors on apprécie énormément.

Martin Côté, membre du conseil d’administration de la Fédération des francophones de Saskatoon