Chambly : la Commission municipale du Québec veut des explications du maire

Dans son document, la CMQ demande au conseil municipal d’adopter une résolution qui demande au magistrat ­« d’expliquer et de justifier, pièces à l’appui, dans un délai de 15 jours suivant l’adoption de cette résolution, les dépenses personnelles qu'il a faites avec des cartes de crédit de la Ville au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019, et, le cas échéant, de rembourser toute dépense faite sans droit ou pouvant s'avérer inexpliquée ou injustifiée. »

Les conseillers devront se prononcer sur cette demande mardi, lors de la prochaine assemblée municipale.

Le maire Denis Lavoie est en congé de maladie depuis novembre dernier en raison d'ennuis de santé liés au cancer de la gorge qu’il a combattu en 2009.

Des explications attendues

Rappelons que la CMQ a annulé plus tôt ce mois-ci les cartes de crédit de la Municipalité détenues par le maire, Denis Lavoie, le directeur général, Michel Larose, et la directrice générale adjointe, Annie Nepton.

Ces deux dernières personnes doivent aussi se justifier devant la Commission. La directrice générale adjointe devait rencontrer les tuteurs jeudi dernier. Elle devait justifier des dépenses considérées comme inappropriées par la Commission pour un montant de 13 000 $.

À titre de directrice des finances de la Ville, elle devait aussi expliquer en détail tout le processus d’approbation des dépenses en place à la Municipalité.

Des explications qui n’ont pas été fournies, car Annie Nepton est partie en congé de maladie mercredi dernier. Les explications de Michel Larose se font aussi attendre; il est également en congé de maladie depuis le début du mois.

Deux mises en demeure bientôt abandonnées

La Commission municipale du Québec a également adopté une résolution demandant l’abandon des procédures judiciaires contre deux citoyens.

Selon la CMQ, « ces procédures ne sont pas justifiées en regard des intérêts de la Ville ». Elle ajoute que « dans ces dossiers, les procédures auraient dû être prises personnellement par les élus qui se disent victimes de diffamation ».