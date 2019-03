Le pape François et le roi du Maroc Mohamed VI ont lancé samedi un appel conjoint à la protection du caractère « multireligieux » de Jérusalem, soulignant que les sites sacrés de la ville devaient être accessibles aux « fidèles des trois religions monothéistes ».

Dans ce texte, signé au premier jour d'une visite du pape François à Rabat, les deux hommes insistent sur la « signification spirituelle » et la « vocation particulière de ville de la paix » de Jérusalem.

« Nous pensons important de préserver la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l’humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue », peut-on lire dans ce texte, diffusé en français par le Vatican.

Le roi du Maroc préside le « Comité Al-Qods » (Jérusalem en arabe), créé par l'Organisation de la coopération islamique, pour oeuvrer à la préservation du patrimoine religieux, culturel et urbanistique de la Ville sainte.

Le pape et le roi du Maroc demandent une « pleine liberté d’accès » aux sites de la ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens et la garantie qu'ils puissent y exercer leur culte.

Objet de tensions perpétuelles, le statut de Jérusalem est une question épineuse au coeur du conflit israélo-palestinien. Israël considère toute la ville comme sa capitale, alors que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, la capitale de l'État auquel ils aspirent.

Problèmes liés aux migrations

Le chef de l'Église catholique, le premier à se rendre au Maroc depuis Jean Paul II en août 1985, a également appuyé l'action du roi Mohamed VI en faveur d'une forme modérée de l'islam qui favorise le dialogue entre les confessions et rejette toute forme de terrorisme ou de violence prétendument commise au nom de Dieu.

« La question migratoire ne sera jamais réglée en érigeant des barrières, en alimentant la peur de l'autre ou en refusant de porter assistance à ceux qui aspirent légitimement à une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs familles », a-t-il dit lors de la cérémonie d'accueil après son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé.

« Nous savons aussi que la consolidation d'une paix véritable passe par la recherche de la justice sociale, qui est indispensable pour corriger les déséquilibres économiques et les troubles politiques qui ont toujours eu un rôle majeur dans l'apparition des conflits et la menace contre l'humanité entière », a poursuivi le pape, lui-même descendant d'émigrés italiens arrivés en Argentine.

Le Maroc est devenu l'une des plateformes des routes migratoires qui remontent d'Afrique subsaharienne vers l'Europe. François a prévu rencontrer des migrants venus d'Afrique subsaharienne ce samedi au siège de la Caritas diocésaine de Rabat.

Avant d'arriver sous les applaudissements sur une grande esplanade de Rabat bordée par une mosquée et par un mausolée, pour prononcer leurs discours, ils ont parcouru plusieurs kilomètres en cortèges parfaitement parallèles sur de larges avenues.

Un adolescent de 17 ans qui voulait solliciter l'aide du roi a été arrêté pour avoir tenté de se jeter sur la voiture du souverain, a indiqué la police.

Il a été rapidement été interpellé par les services de sécurité, peut-on voir sur les images télévisées du cortège.

À la défense de la liberté de conscience

Sur une immense esplanade devant des milliers de Marocains et le roi Mohammed VI, le pape François a fermement défendu la liberté de conscience.

« La liberté de conscience et la liberté religieuse – qui ne se limitent pas à la seule liberté de culte, mais qui doivent permettre à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse – sont inséparablement liées à la dignité humaine », a souligné le souverain pontife, en appelant les croyants à « vivre en frères ».

Le sujet reste sensible au Maroc. En juin dernier, le ministre marocain d'État chargé des droits de l'Homme, l'islamiste Mustapha Ramid, avait ainsi estimé que la liberté de conscience était « une menace » pour la « cohésion » du Maroc.

Le Pape François et le roi Mohamed VI ont livré des discours devant une foule de plusieurs milliers de Marocains à Rabat. Photo : Reuters / Youssef Boudlal

Au cours des deux jours qu'il doit passer à Rabat, le pape rencontrera aussi la communauté catholique, composée en majorité d'Européens expatriés, surtout des Français, et dira une messe dimanche après-midi avant de repartir pour Rome.

Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a été invité par le roi et Mohammed VI pour cette visite « placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux », selon les autorités marocaines.

Un thème prioritaire pour le pape, même si les scandales sexuels de l'Église focalisent l'attention.

L’éducation pour combattre l’extrémisme

Après la cérémonie d'accueil, le pape et le roi du Maroc ont visité un institut fondé en 2015 par Mohamed VI pour former des imams, mais aussi des prédicateurs et des prédicatrices de l'islam.

C'est la première fois qu'un pape est accueilli dans un institut de formation d'imams.

François a salué son engagement en faveur d'une « solide formation pour combattre toutes les formes d'extrémisme, qui conduisent si souvent à la violence et au terrorisme et qui, en toutes circonstances, constituent une offense contre la religion et contre Dieu lui-même ».

Le savoir, a répondu le roi du Maroc, est la seule manière de combattre l'extrémisme religieux. « Pour combattre le radicalisme, a-t-il dit, la solution n'est ni militaire ni financière; la solution n'a qu'un nom: l'éducation. »

Faute de statistiques officielles, le nombre de chrétiens marocains est estimé à environ 50 000, la plupart des chrétiens évangéliques. Il y aurait environ 30 000 catholiques dans le pays, étrangers compris.

Reste que pour les Marocains, considérés automatiquement comme musulmans quand ils n'appartiennent pas à la communauté juive, l'apostasie est désapprouvée par la société et le prosélytisme condamné par la loi.

Au Maroc, où l'islam est la religion d'État, les autorités aiment souligner la « tolérance religieuse » qui permet aux chrétiens étrangers et aux juifs d'exercer librement leur religion.

Les Marocains convertis au christianisme, une toute petite minorité dans un pays presque totalement musulman, compte sur la venue du pape pour faire valoir leurs revendications en faveur de la liberté religieuse.