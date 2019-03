Au moins 35 morts lors de crues dans le nord et l'ouest de l'Afghanistan

Des crues soudaines, après de fortes pluies, ont tué au moins 35 personnes au cours des dernières 24 heures dans le nord et l'ouest de l'Afghanistan, emportant des maisons et coupant l'accès à des villages isolés, ont indiqué samedi des responsables.

Les fortes pluies ont commencé à s'abattre tôt vendredi et ont causé la mort d'au moins 17 personnes dans les provinces de Faryab et de Balkh, dans le nord du pays, et 18 autres dans celles de Herat et Badghis, dans l'ouest, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA).

Selon Hashmat Bahaduri, plus de 3000 maisons ont été détruites.

Le porte-parole du gouverneur de la province de Herat, Jailani Farhad, a indiqué que « des centaines de maisons » dans la capitale provinciale « ont été détruites » et que « des milliers de personnes ont été déplacées ».

Le directeur du Croissant-Rouge afghan à Herat, Mir Gulabuddin Miri, a déclaré que l'accès à certaines zones avait été coupé, empêchant leurs équipes de venir en aide aux sinistrés.

« Les dégâts sont énormes, de nombreuses personnes ont vu leurs maisons détruites et jusqu'à présent nous n'avons pu leur fournir que de la nourriture et des couvertures », a-t-il dit à l'AFP.

Des citoyens tentent de sauver leurs biens à la suite des inondations dans la province d'Herat en Afghanistan. Photo : Reuters / Jalil Ahmad

Les sauveteurs des provinces de Faryab et Balkh, dans le nord du pays, luttent également depuis deux jours pour apporter de l'aide aux sinistrés.

« Nous avons envoyé de l'aide alimentaire et non alimentaire aux familles touchées, mais l'ampleur de la catastrophe est importante, il y a encore beaucoup de besoins », a déclaré à l'AFP Khairullah, porte-parole de l'ANDMA dans le nord de l'Afghanistan.

Les sauvetages et acheminements d'aide après des catastrophes naturelles, telles ces crues soudaines ou des avalanches, sont souvent entravés par le manque d'équipements en Afghanistan.

La médiocrité des infrastructures rend également difficile l'accès des sauveteurs aux zones isolées.

Début mars, au moins 20 personnes ont péri à la suite d'inondations qui ont emporté de nombreuses maisons dans la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan.