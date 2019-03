Autisme : manifestation devant le bureau d'Amanda Simard à Hawkesbury samedi

En février, la province a annoncé qu'elle offrait dorénavant de l'argent directement aux parents afin de leur permettre d'obtenir des traitements dans le secteur privé plutôt que d'avoir à attendre une place subventionnée.

Seul bémol : l'aide financière sera plafonnée et plusieurs s'inquiètent de ne pas pouvoir offrir certaines thérapies à leur enfant.

C'est un peu difficile, parce que [pour mon fils] Patrick, une thérapie, par année, c'est 42 000 dollars , a souligné Lucie Thibeault, l'organisatrice de la manifestation d'Hawkesbury.

On veut faire comprendre au gouvernement que, pour nous, c'est comme une discrimination. Ce n'est pas correct , a-t-elle fait valoir.

La semaine dernière, la ministre des Services à l'enfance Lisa MacLeod a partiellement reculé en annonçant que plus de services aux enfants autistes seraient couverts par la province.

La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires Lisa MacLeod Photo : The Canadian Press / Chris Young