Une finale revisitée pour le Murdoch Master 2019

La course de motoneige Murdoch Master est de retour pour une quatrième année avec une nouvelle finale qui promet de mettre l'agileté des participants à l'épreuve.

Une cinquantaine de motoneigistes prennent part à la compétition organisée par l'auberge Chic-Chac sur les pentes du mont York, à Murdochville.

C'est un tournoi par élimination sur un des terrains les plus abruptes qu'on peut retrouver dans l'Est dans ce genre de compétition , affirme le président-directeur général du Chic-Chac, Guillaume Molaison.

C'est une compétition extrêmement relevée et c'est un spectacle extraordinaire. Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic-Chac

Cette année, la course finale aura lieu sur une pente qui n'était pas utilisée lors des événements précédents, puisqu'elle présente des défis particuliers.

C'est une surprise aujourd'hui pour nos compétiteurs, la finale devrait se produire dans une piste encore plus abrupte avec des obstacles de roche , explique M. Molaison.

Il ajoute que les conditions météorologiques sont idéales pour faire de l'événement un succès.

Avec une base ferme et le soleil qui va ramollir ça un peu au courant de la journée, c'est parfait. Si c'est trop mou, ça peut occasionner plus de défis et si c'est trop dur, ça peut être dangeureux , souligne-t-il.

Les gagnants des trois catégories seront dévoilés en fin de journée samedi. Ils se partageront un prix de 2500 $.