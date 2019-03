Le Québec se tourne vers l’Allemagne pour accélérer le virage numérique de ses entreprises

Le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, se dirige samedi soir vers l'Allemagne, à la tête d'une mission regroupant une centaine d'entreprises, pour participer à la Foire de Hanovre, le plus grand salon de la technologie industrielle. L'objectif affiché : accélérer le virage numérique des petites et moyennes entreprises (PME) pour réduire l'écart de productivité entre le Québec et l'Ontario.