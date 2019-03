Séries LHJMQ : les Huskies et les Foreurs prennent les devants

Rafaël Harvey-Pinard a inscrit trois buts, Peter Abbandonato a accumulé quatre aides et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait les Cataractes de Shawinigan 7-3, dans le cinquième match de leur série de premier tour.

Les Huskies mènent la série 3-2.

Félix Bibeau a récolté un but et deux aides, tandis que Joël Teasdale a été crédité d'un but et une aide pour les Huskies. Louis-Filip Côté et Patrik Hrehorcak ont aussi touché la cible et Samuel Harvey a stoppé 18 tirs.

Jan Drozg a marqué les trois buts des Cataractes. Justin Blanchette a accordé six buts sur 36 tirs en 45:30 de jeu avant de céder sa place à Antoine Coulombe. Ce dernier a repoussé sept des huit tirs dirigés vers lui.

Une mêlée a éclaté avec 2:20 à faire à la rencontre. Les attaquants des Cataractes Mikael Robidoux et Jérémy Manseau, ainsi que l'ailier des Huskies Tommy Beaudoin ont reçu des inconduites pour comportement non sportif.

Tigres 1 Foreurs 2

Jonathan Lemieux a réalisé 35 arrêts et les Foreurs de Val-d'Or ont défait les Tigres de Victoriaville 2-1 à domicile.

Les Foreurs mènent la série 3-2.

Félix Boivin et Nicolas Ouellet ont donné les devants aux Foreurs et Lemieux s'est occupé du reste.

Sean Larochelle a touché la cible en avantage numérique avec 27 secondes à faire en troisième période, mais les Tigres ont manqué de temps pour compléter la remontée.

Tristan Côté-Cazenave a repoussé 27 tirs devant le filet des Tigres.