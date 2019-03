Des dons d'entreprises et de syndicats se sont immiscés dans la campagne municipale d'Ottawa en 2018

Les dons des entreprises et des syndicats ont trouvé le moyen de se retrouver dans les poches de certains candidats lors des élections municipales d'Ottawa, en octobre dernier, selon ce que CBC a appris.

L’élection municipale d’octobre 2018 était la première lors de laquelle les candidats n’avaient pas le droit d’accepter des contributions d’entreprises ou de syndicats, à la suite de l’imposition de nouvelles règles par l’ancien gouvernement libéral.

Ces mêmes règles permettaient toutefois l’existence d’annonceurs externes : des groupes qui peuvent lever des fonds et faire de la publicité pour ou contre un candidat. Des annonceurs externes peuvent recevoir des dons d’entreprises privées et de syndicats, ce que quelques-uns d’entre eux ont fait.

Le club de golf Pine View a été le premier de cinq annonceurs externes enregistrés dans la foulée de la nouvelle réglementation relativement à la campagne municipale de 2018.

En tant que tiers, le club de golf a soutenu le conseiller sortant de Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney, à hauteur de 4149 dollars.

Le conseiller du quartier Beacon Hill-Cyrville, à Ottawa, Tim Tierney Photo : Radio-Canada

Parmi les donateurs à Pine View se trouve Taggart Investments, qui a donné 1000 dollars, ainsi que Trinity Development Group, qui a contribué 1200 dollars — le montant maximal permis. D’ailleurs, le fondateur de Trinity, John Ruddy, a lui aussi fait un don de 1200 dollars à l’annonceur pro-Tierney.

David Klatt s’est lui aussi enregistré comme annonceur externe, recueillant 2189 dollars. La personne qu’il a soutenue avec ces fonds n’est pas identifiée. De cette somme, 1500 dollars proviennent de deux entreprises locales : AJL Construction LTD et Carleton Environmental Service.

G.R. Baird Financial Group, qui a soutenu la candidate qui l’a emporté dans Kanata-Nord, Jenna Sudds, a amassé 1541 dollars dont 1200 provenaient du groupe financier lui-même et la balance provenait de Better Software.

La conseillère municipale de Kanata-Nord, Jenna Sudds. Photo : CBC

Deux autres groupes se sont enregistrés en tant qu’annonceurs externes, mais n’ont pas dépensé d’argent.

À noter que tant M. Tierney que Mme Sudds auraient dépassé la limite légale de leurs dépenses si l’argent dépensé par les annonceurs externes en leur nom avait été inclus dans leurs totaux respectifs.

Watson a dépensé plus de 400 000 $

Les candidats à la mairie de l’automne dernier avaient jusqu’à vendredi à 14 h pour soumettre leurs relevés financiers. Pour la première fois, les candidats avaient une période de grâce de 30 jours additionnels pour soumettre la liste de leurs contributeurs au prix d’une amende de 500 dollars.

Selon Élections Ottawa, 176 des 199 candidats ont soumis la documentation à temps.

Le maire Jim Watson a engagé 409 453 dollars au cours de la campagne de 2018, plus de la moitié de ces fonds provenant d’événements de collectes de fonds. Bien que M. Watson s’était opposé à l’interdiction des dons d'entreprises et de syndicats, il n’a pas eu de difficulté à battre son record de 2014, où il avait amassé 321 781 dollars, quand ce type de don était permis.

Clive Doucet, qui est arrivé deuxième avec 22 % du vote, a pour sa part dépensé 60 872 dollars.

Avec les informations de Joanne Chianello