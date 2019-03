Des dizaines de milliers de Gazaouis sont attendus samedi le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël afin de souligner le premier anniversaire de la « Marche du retour », un mouvement de protestation qui agite l'enclave palestinienne depuis un an.

Ismaïl Haniyeh, chef du mouvement islamiste Hamas au pouvoir depuis 2007 dans l'enclave coincée entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée, parle d'une « manifestation d'un million » de personnes.

Il a confirmé vendredi que des pourparlers étaient en cours sous l'égide de l'Égypte, intermédiaire traditionnel entre le Hamas et Israël, pour réclamer une aide humanitaire accrue, une amélioration de la situation économique et tenter d'éviter des violences lors du rassemblement de samedi.

L'ONU, dont une commission a affirmé en février dernier que la réponse musclée d’Israël aux manifestations de 2018 pouvait constituer des crimes de guerre, a pour sa part appelé à éviter une effusion de sang samedi.

En un an, plus de 200 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors des rassemblements et des violences le long de la frontière. Des milliers d'autres ont été blessés par balles.

Un Palestinien blessé est évacué d'une manifestation à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, le 19 octobre 2018. Photo : Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué vendredi que ses troupes avaient été renforcées le long de la frontière.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a quant à lui multiplié les mises en garde, prévenant que son pays était prêt à mener une opération « d’envergure ». Il a toutefois affirmé qu’il souhaitait d’abord épuiser toutes les autres options et laisser leur chance aux pourparlers égyptiens.

Le droit de retour et la levée du blocus

Tenue pour la première fois le 30 mars 2018, la « Marche du retour » avait pour but de commémorer les 70 ans de l’exode palestinien de 1948.

Lors de ces manifestations hebdomadaires, des milliers de Palestiniens se réunissent pour réclamer le droit de revenir sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël.

Ils veulent aussi la levée du blocus qu'impose Israël à Gaza depuis plus de 10 ans, et qu’ils considèrent comme la cause du marasme économique qui persiste dans l’enclave. Sur le territoire, sept jeunes sur dix sont au chômage et les pauvres représentent la moitié de la population.

Israël justifie pour sa part ce blocus en invoquant la nécessité de contenir le Hamas, auquel il a livré trois guerres depuis 2008.

Lundi, un tir de roquette de longue portée provenant de la bande de Gaza a fait sept blessés légers, dont un bébé, au nord de Tel-Aviv. L’armée israélienne a accusé le Hamas d’être à l’origine de ce tir, ce qu’a nié l’organisation. En représailles, l’État hébreu a lancé une série de raids aériens sur des positions du Hamas, blessant cinq Palestiniens.