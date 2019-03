Jason Kenney annonce un fonds pour lutter contre les crimes haineux

Vendredi, le candidat conservateur a déclaré vouloir mettre en place un programme de subventions pour sécuriser les installations communautaires qui peuvent être la cible de crimes haineux.

« En Alberta, des cas de vandalisme contre des mosquées, des temples, des synagogues et des églises ont été rapportés. Des améliorations telles que des caméras de sécurité, des clôtures, des barrières et d’autres mesures de sécurité peuvent aider à protéger ces communautés de la violence et du vandalisme », a déclaré Jason Kenney.

Un million de dollars par an seraient alloués à ce programme. Chaque subvention ne pourrait pas dépasser 100 000 $.

Cette proposition est inspirée d'une initiative fédérale similaire, le Programme de financement des projets d’infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS).

Le nombre de subventions octroyées en vertu du PFPIS a augmenté considérablement en 2017, à la suite de la tuerie au Centre culturel islamique de Québec (CCIQ). Quelque 75 demandes de subvention ont été retenues cette année-là, soit trois fois plus qu’en 2016.