Le centre d'injection supervisée de la rue Clarence ne recevra plus de fonds provinciaux

Le gouvernement de l'Ontario ne financera plus le centre d'injection supervisée de la rue Clarence, dans la Basse-Ville d'Ottawa. Les trois autres centres gérés par Santé publique Ottawa et ses partenaires continueront pour leur part de recevoir des fonds.

Le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé, vendredi, que 15 des 21 centres d'injection supervisée de la province qui avaient appliqué pour un permis d'exploitation pourront continuer d'offrir leurs services.

À Ottawa, le centre installé à côté du refuge des Bergers de l'espoir s'est retrouvé sur la liste, tout comme le centre d'injection supervisée du Centre communautaire Côte-de-Sable et celui du Centre de santé communautaire Somerset Ouest d'Ottawa. Mais ce n'est pas le cas du 179, rue Clarence.

Santé publique Ottawa (SPO) a déclaré par voie de communiqué que le centre de la rue Clarence restera ouvert « à court terme », sans toutefois préciser pour combien de temps.

Santé publique Ottawa est déçue par la décision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de cesser de couvrir les coûts d'opération , peut-on lire dans la déclaration.

L'agence municipale de santé a déclaré que les coûts d'opération du centre de la rue Clarence s'élèvent à 1,2 million de dollars par année et que le financement actuel se termine dimanche.

Selon des données publiques, le centre d'injection supervisée de la rue Clarence est le deuxième plus achalandé à Ottawa avec 14 749 visites depuis son ouverture à l'automne 2017, soit plus du 20 % des quelque 72 000 visites dans les quatre centres de la ville.

Le maire Watson étudie la question

En octobre dernier, pendant la campagne électorale municipale, le maire Jim Watson avait affirmé que la Ville interviendrait si nécessaire pour aider les centres d'injection supervisée, sans toutefois promettre un soutien financier.

Le maire Watson va collaborer avec Santé publique Ottawa pour déterminer les besoins de financement du centre [de la rue Clarence] et explorer toutes les options de financement possibles , a laissé savoir Livia Belcea, l'attachée de M. Watson, dans un courriel à Radio-Canada.

Un financement incertain

Wendy Muckle, directrice de l'organisme communautaire Ottawa Inner City Health, s'est dite heureuse du fait que trois des centres d'injection supervisée d'Ottawa recevront un financement à plus long terme. Elle a toutefois ajouté qu’il est difficile d’en perdre un, alors que la ville est aux prises avec des drogues de mauvaise qualité.

C'est un peu accablant considérant la dernière semaine de drogues terribles, de surdoses terribles. Tout le monde a l'impression d'être sous attaque , a déploré Mme Muckle, dont l'organisme gère le centre d'injection supervisée situé à côté du refuge des Bergers de l'espoir.

Notre déception tient en partie du fait que nous n’avons pas la capacité suffisante pour les personnes qui viennent nous voir. Wendy Muckle, directrice de l'organisme communautaire Ottawa Inner City Health

Le Service de police d'Ottawa a indiqué enquêter sur quatre morts liés des surdoses depuis lundi seulement.

L'absence de financement stable préoccupe

Le directeur du centre d'injection supervisée de la Côte-de-Sable, Rob Boyd, convient que la fermeture d'un centre d'injection dans la ville est décevante.

Plus de personnes sont à risques d'utiliser les services d'injection et de consommation que jamais auparavant... À défaut de l'augmenter, nous voulons vraiment au moins maintenir le niveau de service, plutôt que de le diminuer , a-t-il relaté.

Il a ajouté que l'approbation du financement pour l'année à venir est un soulagement, mais que le fait d'avoir un contrat annuel plutôt que d'avoir un financement de base stable ajoute au stress et à l'incertitude des travailleurs de premières lignes.

Par ailleurs, la ministre ontarienne de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, a défendu ces décisions de financement par voie de communiqué. Notre gouvernement prend très au sérieux la crise des opioïdes , a-t-elle déclaré.