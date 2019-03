Formule de financement : un accomplissement majeur pour l’éducation francophone

Le Fransaskois originaire de Debden près de Saskatoon, Florent Bilodeau, se souvient que l’idée d’une formule de financement propre aux écoles de langue française était au coeur des revendications des Fransaskois depuis longtemps.

« De voir ça dans un document officiel du gouvernement, c'est tout un accomplissement », s'exclame celui qui a entre autres été enseignant et directeur du Collège Mathieu.

Un long cheminement

Au début du siècle dernier et à l’entrée de la Saskatchewan dans la Confédération canadienne existaient des écoles protestantes anglaises et des écoles catholiques françaises.

Les Fransaskois étaient alors très limités dans leur droit d’utiliser le français à l'école. Il était possible d'enseigner en français, mais seulement en première année du primaire.

Puis à partir de 1919, l'anglais est devenue la seule langue acceptée avec l'adoption d'un projet de loi. Les francophones pouvaient tout de même avoir une heure de cours en français par jour, mais le ministère de l'Éducation ne reconnaissait pas la matière scolaire.

Parallèlement, l'Association catholique franco-canadienne et l'Association des commissaires francophones sont fondées en 1912 et 1918. Le Collège Mathieu, une institution classique, ouvre ses portes à Gravelbourg en 1918.

« De 1905 à 1945, les francophones géraient leurs écoles. Bien sûr, l'enseignement se faisait en anglais, mais ça faisait une différence parce que les conseillers scolaires faisaient leurs réunions en français parce que c'était leur langue. Alors il y avait toujours du français d'une façon ou d'une autre », explique Florent Bilodeau.

Une nouvelle loi adoptée en 1944 vient bousculer le milieu scolaire de la Saskatchewan. La loi « Larger School Units Act » élimine les conseils francophones en regroupant les plus petites écoles sous des conseils scolaires qui couvrent de plus grands territoires.

« Ils ont failli nous assimiler complètement. J'ai beaucoup d'amis qui aujourd'hui ne parlent plus français. Ils sont partis, is ont décidé que c'était peine perdue », explique Florent Bilodeau.

Le français n’est pas reconnu jusqu’en 1967

Puisque l'enseignement du français n'est pas reconnu comme matière scolaire, c'est l'Association catholique franco-canadienne, l’ancêtre de l’Assemblée communautaire fransaskoise, qui enseigne la langue aux jeunes Fransaskois après les heures régulières de classe.

« C'était à la fin juin. On arrivait à l'école le samedi matin et on avait quatre examens. Dictée, composition, littérature, grammaire. Après, on jouait à la balle le restant de l'après-midi, on s'amusait, les parents faisaient un gros pique-nique. On était francophones et on s'amusait », se remémore Florent Bilodeau.

Dès 1967, le gouvernement provincial ajoute un amendement à la loi et prend la responsabilité des cours de français pour lesquels il accorde deux crédits aux élèves.

L'année suivante, un nouvel amendement permet la création d'écoles françaises, ukrainiennes et allemandes.

Bilinguisme et changements

Ces mesures du gouvernement ont été adoptées à la suite de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1965 et mène à la création d’écoles d’immersion de deux types.

Type A : pour les élèves de la communauté fransaskoise. Le trois quarts de l'enseignement est en français. Type B : pour les élèves anglophones où l'enseignement est moitié français, moitié anglais.

En 1979, toutes les écoles d'immersion, que ce soit de type A ou B sont gérées par des conseils scolaires anglophones.

Les années 1980 apportent une période de changements pour les francophones avec le rapatriement de la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés en plus de jugements très importants.

- Cas Mercure : ce jugement de la Cour suprême du Canada réaffirme que le français a toujours un statut légal en Saskatchewan. - Jugement Wimmer : les Fransaskois ont le droit de « gérer et de contrôler » leurs institutions scolaires. - Cas Mahé en Alberta : reconnaissance du droit aux parents francophones de gérer leurs propres écoles.

D’autres changements surviennent en 1989 avec le rapport du comité Gallant sur la coordination pour le contrôle et la gestion des écoles francophones par les francophones. Ce rapport recommande « un nouveau système de contrôle et de gestion ».

C’est finalement en 1994-1995 que le Conseil des écoles fransaskoises est créé. À l'époque, 875 élèves sont inscrits. Plus de 20 ans plus tard, ce nombre a doublé.

Pour Florent Bilodeau, la nouvelle formule de financement est un « accomplissement qui vient ajouter à tous ceux faits au cours des 100 dernières années ».