Transport médical aérien en Basse-Côte-Nord : les civières adaptées aux personnes de forte corpulence

Le problème est réglé. La compagnie SkyJet se présentera tout de même à Blanc-Sablon lundi prochain pour travailler et faire un suivi avec notre équipe clinique, s’assurer que tout fonctionne bien , a assuré à nos collègues de CBC Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières et de la logistique au CISSS de la Côte-Nord.

En choisissant un nouveau fournisseur pour mener à bien les évacuations médicales en Basse-Côte-Nord, le CISSS « n’a pas spécifié de poids [maximal des patients transportés] ». « Nous nous attendions au même service que nous avions auparavant », a aussi expliqué Jean-Philippe Comtois à CBC.

Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières et de la logistique au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Nous avons appris la semaine passée que le nouveau système ne pouvait pas accommoder des poids allant jusqu’à environ 400 livres , affirme M. Comtois, ce qui était le cas du système de civières utilisé précédemment.

C’est à cause du grave problème lors de l’évacuation de Randy Jones que le CISSS a été mis au courant des lacunes des civières de SkyJet.

Nouvelle civière

Le système a été adapté. Nous avons une nouvelle civière dans l’avion de SkyJet et elle peut supporter jusqu’à 400 livres , a dit M. Comtois à CBC.

Il assure aussi que des tiers partis sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour prendre le relais si c’est nécessaire.

Selon M. Comtois, l’une de ses compagnies, Air Medic, « est bien équipée pour transporter des personnes pesant jusqu’à 500 livres » et opère un avion avec des portes plus larges pour que des personnes plus grosses puissent assurément y entrer.

Le directeur des ressources financières et de la logistique au CISSS de la Côte-Nord a aussi expliqué à CBC que l’avion-hôpital du gouvernement est également disponible.