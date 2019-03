Revitalisation de la Grande Place : une réponse lundi

C'est vendredi la date butoir pour la signature du projet de revitalisation de la Grande Place. En principe, les propriétaires riverains ont jusqu'à minuit pour donner leur aval au projet, mais, selon le maire de Rimouski, un certain sursis pourrait être accordé.

À quelques heures de la fin de la journée, le maire Marc Parent affirme qu’ils sont près des 97 signataires. Il reconnaît cependant qu'il y a encore des récalcitrants, sans toutefois les dénombrer.

Je peux confirmer qu’on n’a pas toutes les signatures. Il y a encore quelques opposants. Marc Parent, maire de Rimouski

Il estime par contre que, d'ici lundi, des signataires pourraient s’ajouter et que personne ne serait refusé s’il se décidait en fin de semaine.

Marc Parent affirme qu'il ne refusera pas les nouvelles signatures au projet de la Grande Place en fin de semaine si les résidents récalcitrants se manifestent. Photo : Radio-Canada

Groupe Sélection, lundi, a une rencontre où ils évalueront la situation quant au nombre de signataires et ils communiqueront leur décision, à savoir s’il continueront ou non le processus , explique Marc Parent.

Privilégier les discussions

Cette semaine, des représentants de la Ville de Rimouski ont rencontré individuellement chacun des propriétaires. Des modifications au projet ont même été apportées à la suite de ces discussions.

Groupe Sélection a négocié une entente qui a permis d'ajouter 73 nouvelles places de stationnement dédiées aux propriétaires riverains, sous un système de vignettes de façon à leur permettre une meilleure flexibilité.

Selon le maire de Rimouski, ces discussions ont permis de faire accepter le projet à beaucoup de propriétaires.

On a obtenu des signatures de gens qui, initialement, s’étaient opposés au projet. Marc Parent, maire de Rimouski

Plus on explique, plus les gens réalisent que c’est un projet que l’on doit accepter. J’ai bon espoir qu’en bout de ligne, le projet va aller de l’avant , affirme Marc Parent.

L'accord de tous les propriétaires est nécessaire au projet en vertu d’une entente conclue il y a quelques dizaines d’années entre la Ville et les propriétaires riverains.

Celle-ci interdit toute nouvelle construction sur le territoire s'il n'y a pas autorisation de chaque propriétaire.