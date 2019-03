Le PCU accuse le NPD de trop promettre face au déficit de l'Alberta

Vendredi, Jason Nixon a déclaré que « les annonces de dépenses continuelles » du gouvernement Notley indiquent un manque d'engagement pour relancer l'économie en Alberta. Plus tôt dans la journée, le gouvernement néo-démocrate annonçait le remboursement des médicaments pour des aînés, s'il est réélu.

La réalité, c'est que la première ministre et son parti n'arrêtent pas de promettre et de promettre encore, et elle n'explique pas comment exactement elle compte rééquilibrer le budget avec toutes ces dépenses.

Jason Nixon, député conservateur dans Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre