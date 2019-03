Comment se porte l’industrie automobile au pays?

D’abord, effectuons un petit retour en arrière, pour bien comprendre l’état de la situation.

Novembre 2018

Des employés des chaînes de montage de l'usine GM d'Oshawa. Photo : Twitter/@JerryPDias

Le fabricant automobile General Motors (GM) annonce qu’il arrêtera à la fin de l'année 2019 la production de véhicules à son usine d'Oshawa. Plus de 2 000 emplois seront perdus.

Février 2019

L'usine d'assemblage Fiat Chrysler à Windsor Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Les travailleurs de l'usine de montage Fiat-Chrysler de Windsor apprennent qu’ils seront au chômage technique du 11 au 17 février en raison d’un arrêt temporaire de la chaîne de montage. Le syndicat Unifor ne croit toutefois pas que c’est alarmant.

Mars 2019

Les usines automobiles de Fiat Chrysler Canada à Brampton et à Windsor fermeront temporairement du 8 au 15 avril, annonce le fabricant. Cette fermeture sera finalement devancée par l’entreprise et est prévue pour le premier avril.

Mars 2019

Un travailleur de l'usine Fiat-Chrysler, à Windsor. (ARCHIVES) Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Le couperet tombe à Windsor : un tiers des emplois seront perdu en septembre prochain à l’usine de Fiat Chrysler. Près de 1 500 personnes pourraient devoir se trouver un nouveau travail.

Alors, l’industrie automobile se porte-t-elle mal au pays? Pas nécessairement, selon Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval.

Yan Cimon, professeur au Département de management de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Ce qu’on voit en ce moment c’est plus un réajustement, affirme l’expert. On ne voit peut-être pas encore une crise. En ce moment on est peut-être à un point de transition dans l'industrie.

Ce qui se passe, c’est lié directement aux modèles et non pas à la compétence des ouvriers canadiens , explique-t-il.

La clé de la survie d’une usine, c’est véritablement la popularité des modèles qu’elle produit. Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval

À titre d’exemple, les ventes de la Pacifica, un modèle construit à Windsor, sont en chute libre. Au Canada, elles ont baissé de 61 % en février 2019 par rapport à février 2018. Aux États-Unis, la Pacifica a aussi connu une baisse de ses ventes. Fiat Chrysler (FCA) a observé une diminution de 32 % des ventes des minifourgonnettes lors du deuxième mois de l’année.

La crise, elle n’est pas nécessairement structurelle , constate M.Cimon. Des usines canadiennes produisent des véhicules plus populaires, assure l’expert, comme Toyota et son Rav4 à Cambridge.

D'ailleurs, depuis la crise automobile de 2009, le nombre d'emplois reliés à l'industrie automobile au Canada ne semble pas avoir baissé de façon significative, selon les données de Statistique Canada.