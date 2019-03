Deux ans moins un jour pour la conjointe du « bourreau de Chicoutimi »

Elle faisait face à des accusations d'agression sexuelle sur sa fille, des gestes commis entre 1996 et 2013.

Le juge l’a condamnée à deux ans moins un jour de prison dans la collectivité pour avoir omis de la protéger.

Le beau-père, surnommé le « bourreau de Chicoutimi », a déjà écopé de six ans de pénitencier. Il a commencé à agresser sexuellement sa belle-fille alors qu'elle n'avait que 13 ans. La victime s’est retrouvée enceinte pour la première fois à l’âge de 17 ans.

La Couronne et la défense ont convenu que la peine dans la collectivité pour la mère était suffisante en raison des circonstances.

Au cours des procédures judiciaires, il a été démontré que l'homme avait une emprise sur son ex-conjointe et sa belle-fille.

La victime s'est dite satisfaite de la décision rendue.

Si on élargit le contexte et qu’on explique adéquatement la contrainte que pouvaient subir ces deux personnes-là et le fait, aussi, que ma cliente n’a pas une éducation très forte, on comprend que sa capacité à juger adéquatement de la gravité des gestes de son conjoint sur sa fille n’était pas très présente.

Jean-Marc Fradette, avocat de la défense