Winnipeg cherche de l’aide pour lutter contre l’agrile du frêne

La Ville veut ainsi mettre en place une stratégie de gestion de la forêt urbaine sur 20 ans. Elle espère pouvoir la développer avec l’aide de propositions venant des citoyens.

« Nous espérons que le programme de l’agrile du frêne se développe rapidement face à l’urgence de la situation », explique la Ville.

La « stratégie globale de la forêt urbaine » pourrait inclure des directives en matière de gestion des parasites ainsi que de taille, plantation et maintenance des arbres. Les consultants devront prendre en compte les avis des habitants de la ville dans le développement de la stratégie.

« [La stratégie] définira des objectifs et une vision à long terme ainsi qu’un cadre de décisions abordables et durables pour le futur des programmes et services de foresterie urbaine », explique la Ville.

L’Organisme Arbres Canada applaudit l’initiative de Winnipeg.

« Il y a tant de choses à étudier en termes de types d’arbres, de taille, où les planter et comment s’en occuper, explique le président d’Arbres Canada, Michael Rosen. C’est une très bonne idée ».

La Ville de Winnipeg gère près de 305 000 arbres sur les boulevards et les parcs. Elle a également la responsabilité de la lutte contre la graphiose de l'orme sur les arbres poussant en ville, y compris sur les terrains privés.

La Ville lutte contre le champignon depuis sa première découverte dans le sud de Winnipeg en 1975. À mesure que les ormes mouraient, la municipalité les a remplacés par des frênes.

Ces variétés arboricoles sont parmi les rares qui puissent résister aux hivers manitobains, mais également aux étés chauds et humides, sans compter les sols hautement argileux.

L’agrile du frêne a pour sa part été découvert en ville pour la première fois en 2017.

Pour l’heure, Winnipeg combat les parasites en deux temps. Elle supprime les arbres infectés et injecte des pesticides dans les frênes. La Ville a également commencé à retirer les frênes atteints de psylle cotonneux, aussi appelé poux des arbres.

Une fois terminée, la stratégie de la Ville pour la forêt urbaine sera applicable de 2020 à 2040.

Avec des informations de Laura Glowacki