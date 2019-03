Théâtre Oskana : discussion sur l’avenir de la troupe vendredi soir

Le théâtre Oskana avait annulé le reste de sa saison en janvier en raison de la difficulté à recruter des comédiens, selon Laurier Gareau, un codirecteur artistique du théâtre.

Il déplore un manque de soutien de l’ACFR dont dépend la troupe, mais aussi une diminution de l'engagement des Fransaskois dans les activités du théâtre.

« On doit s’occuper de tous les détails de promotion et on est bénévoles. Par le passé, il y a des employés de l’ACFR qui ont beaucoup contribué à faire du théâtre Oskana un succès. Dans les dernières années, on n’a pas eu cet appui », affirme Laurier Gareau.

Il espère que les membres de la communauté fransaskoise de Regina se déplaceront en grand nombre vendredi soir pour expliquer ce qu’ils attendent du théâtre Oskana.

L'autre codirecteur artistique du théâtre, Guy Michaud, juge important d'élargir le public de la troupe. « Pourquoi ne pas demander aux gens ce qu'ils veulent? Pourquoi ne viennent-ils pas? À cause d’un manque de promotion? Parce que les spectacles ne les concernent pas? C’est trop cher? », se demande-t-il.

De son côté, le directeur de l’ACFR, Marcel Rachid, affirme que l’organisme a toujours soutenu le théâtre, et que rien n'a changé à travers les années. Il concède que la participation de la communauté, que ce soit dans le public ou au sein de la troupe, a diminué au fil des années. Il estime que c’est à présent aux Fransaskois de s’exprimer sur ce qu’ils attendent du théâtre Oskana.