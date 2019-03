Boussole électorale : l’éducation fait consensus parmi les électeurs albertains

À l'inverse du Nouveau parti démocratique (NPD) albertain, la question des alliances gai-hétéro dans les écoles divise les répondants qui ont l'intention de voter pour le Parti conservateur uni (PCU).

Un troisième rapport de la Boussole électorale dévoile que 46 % des partisans du PCU sont d'accord pour que les parents soient avertis si leur enfant participe à ce genre d'association, tandis que 32 % sont contre.

Résultats du troisième rapport de la Boussole électorale Photo : Radio-Canada

« De façon générale, les gens qui ont une scolarité universitaire, les femmes et les jeunes, les 18-34 ans, sont plus progressistes et généralement plus ouverts aux différentes formes d'identité », explique Justin Savoie de Vox Pop Labs, l'entreprise responsable de la Boussole électorale.

Selon les résultats, les partisans du NPD sont de façon significative en faveur de l'anonymat garanti aux élèves qui adhèrent à ce type d'alliance.

Quant à la question de la vaccination obligatoire dans les écoles, elle fait face à peu d’opposition, toutes allégeances politiques confondues. Parmi les Albertains ayant répondu au questionnaire, 87 % d’entre eux sont en accord avec cette idée.

« Même chez les conservateurs, il y a une forme assez claire de consensus voulant que la vaccination devrait être obligatoire dans les écoles », fait remarquer Justin Savoie.

Par ailleurs, les frais de scolarité et de service de garde font aussi l'unanimité chez les répondants.

Une majorité de participants jugent que les frais de scolarité devraient rester stables et 60 % des répondants souhaiteraient les voir diminuer.

