La municipalité de Macamic réglemente les animaux de compagnie

Ils devront également limiter le nombre d'animaux qu'ils peuvent avoir chez eux, à savoir pas plus de trois chiens, trois chats ou la combinaison de plus de quatre chats et chiens, entre autres.

La Ville délègue aussi la responsabilité de la gestion des animaux domestiques à la SPCA.

On a dû adopter notre règlement parce qu'on a adhéré à la SPCA d'Abitibi-Ouest. Ce qui va changer le plus, c'est que nous les médailles c'était gratuit avant, là on va avoir un coût pour ça. On a un règlement qui s'apparente beaucoup avec celui de la SPCA, comme le nombre d'animaux domestiques, aussi on a droit à certains animaux de ferme , indique Lina Lafrenière, mairesse de Macamic.

La SPCA sera aussi chargée de la gestion des animaux errants.